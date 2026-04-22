Víctor y Freddy estarán en el kárate do de Santo Domingo

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Un total de 15 boletos aseguró el kárate do cubano para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de su accionar en el torneo clasificatorio efectuado en la propia República Dominicana.

Doce de los cupos llegaron en el kumite, mientras los otros tres en la modalidad de kata, con la novedad de que por vez primera la Mayor de las Antillas contará con la presencia de equipos de ambos sexos en el evento regional más antiguo del planeta.

El resultado se hace más grande si tenemos en cuenta que los tríos cubanos, conformados por atletas bien jóvenes, llegaban a su primera justa internacional.

Y en esa excelente noticia mucho tuvo que ver la escuela cienfueguera de kárate, pues nuestros dos representantes en la especialidad consiguieron sacar pasaje para la capital dominicana.

Víctor Sánchez Fundora ratificó su liderazgo y se llevó la papeleta en el kata individual, pero por si fuera poco también cumplió el objetivo en el por equipos, junto al otro cienfueguero, Freddy Ares Moreno, y el habanero Yordeivis Núñez.

En el caso de las chicas, la escuadra conformada por Jennifer Marina Luna, Saskia Cruz y Shaila García se sumaron a la fiesta.

En la modalidad de combate, destacan con grandes aspiraciones Baurelys Torres y Ernesto Cobas, las principales figuras cubanas en uno y otro sexo.

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