Fan de Hitler, idólatra de Columbine y en el ‘club de los 27’: el retrato del tirador de Teotihuacán

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Una serie de escalofriantes datos y elementos han salido a la luz luego de que el tirador de Teotihuacán matara a una persona, hiriera a otras y se quitara la vida.

Lo primero que ha sido divulgado es su nombre. Según la Fiscalía del Estado de México, el agresor era de nacionalidad mexicana y se llamaba Julio César Jasso Ramírez, de 27 años. Aunque los medios han manejado que habría cometido suicidio, el ente acusador aún no establece cuál habría sido la causa de muerte, que sigue siendo investigada.

El victimario, que asesinó a una turista canadiense que visitaba la pirámide de la Luna, en Teotihuacán, tenía un revólver calibre .38, una daga táctica militar y gran cantidad de cartuchos útiles, refiere Ámbito.

¿Cuál fue el móvil?

El titular de la Fiscalía general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, considera que no debe hablarse de un móvil. “Hablaría de un padecimiento, de una psicopatía, de una enfermedad“, expresó.

Del mismo modo, dijo que el ente acusador tiene “una conclusión preliminar” que apuntaría a que el joven tenía un “padecimiento de carácter mental” y “se encontraba desconectado del mundo real”, por lo que “tenía una realidad propia”.

“En ese marco, un sujeto actuó en función de lo que él creía que debía hacer, de manera equivocada”, dijo Cervantes Martínez.

El perfil psicológico

Jasso “dejó notas donde decía que iba a cometer la acción, que tenía una inspiración más allá de la tierra. Y, en ese contexto, adquirió arma, mochila, lentes, guantes”, reveló el fiscal general.

Las hojas con lo que escribió estaban en su mochila, junto con otros elementos que han sido reseñados por la prensa, que indicarían que el tiroteo fue planeado con antelación por el joven.

“Hasta este momento podemos pensar que esta persona tenía una alteración de carácter psiquiátrico. Tiene sus motivaciones interiores que las hace manifiestas en su vestimenta, con simbologías y analogías con hechos que ocurrieron en otras latitudes”, manifestó Cervantes Martínez.

Para el fiscal general, se trata de un copycat (imitador), que repetía patrones de otros crímenes. “Él escribió en pedacitos de papel que actuó solo porque se lo dictaba alguien”, agregó.

El arma homicida

El fiscal general de Justicia del Estado de México detalló que Jasso adquirió un arma de fuego que le costó 40.000 pesos (unos 2.300 dólares) y cartuchos por un total de 10.000 pesos (577 dólares). En una bolsa que cargaba consigo “había más de 50 elementos balísticos sin percutir“.

Los cartuchos, explicó, eran de fabricación nacional. Su uso puede ser desde policial hasta de vigilancia privada. Sin embargo, se desconoce dónde adquirió el arma y los proyectiles.

En este inusual hecho de violencia en Teotihuacán, una de las ciudades prehispánicas más significativas de Mesoamérica, resultaron heridas 13 personas (3 colombianos, 1 canadiense, 1 ruso, 6 estadounidenses, 1 brasileño y 1 neerlandés).

Perfil del tirador: nazismo y masacre de Columbine

Jasso vestía un pantalón negro tipo táctico y botas del mismo estilo. A un lado de su cuerpo, las autoridades hallaron un portarretratos con una foto hecha con IA en la que estaba acompañado por Erick David Harris y Dylan Bennet Klebold, que se suicidaron tras cometer la masacre en la Escuela Secundaria de Columbine, ocurrida hace 27 años, el 20 de abril de 1999, en Colorado (EE.UU.), según Milenio.

Fanático de las masacres, psicótico y ASESINO: Era Julio César Ramírez Jasso, el tirador de #Teotihuacán. Murió con este retrato maniático con los multihomicidas de Columbine (20 abril 1999). Pudo prevenirse el ataque, pero el Gobierno federal falló. pic.twitter.com/V9Zi9D2J4z — Antonio Nieto (@siete_letras) April 21, 2026

El tirador también tenía puesta una camiseta donde se leía “‘Disconnect & Self Destruct'” (Desconectarse y autodestruirse), una frase de la canción ‘The Outsider’, del grupo estadounidense A Perfect Circle, que dice lo siguiente:

Desconectarse y autodestruirse

Una bala a la vez

¿Cuál es tu prisa ahora?

Todos tendrán su día para morir.

La frase ‘Desconectarse y autodestruirse’ ha sido tomada por la comunidad digital ‘The True Crime Community’, que glorifica masacres como la de Columbine, donde murieron 13 personas, además de los dos atacantes, que se suicidaron.

La fecha escogida por Jasso también ha sido señalada por los medios debido a que coincide con el aniversario de Columbine (20 de abril de 1999), así como con el nacimiento de Adolf Hitler (20 de abril de 1889). Entre sus efectos personales había objetos con simbología nazi.

Además, medios locales revelaron que el agresor tenía fotografías en las que hacía el saludo nazi.

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