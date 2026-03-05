Celebraron su Día Trabajadores de la Hotelería y el Turismo en Cienfuegos.

Compartir en

La imagen de Cienfuegos, los trabajadores de la Hotelería y el Turismo en Cuba festejaron su día este 4 de marzo, que en Cienfuegos reunió en el Club Benny Moré a esos que reciben con una sonrisa, orientan con paciencia y atienden con el corazón.

Otorgaron reconocimientos a la Marina Marling, sucursal extra hotelera Palmares y al Complejo Hotelero Jagua, así como a una treintena de trabajadores entregados por Dianelys Malagrida, miembro del Buró del Comité provincial del Partido, y Yuri Quevedo Pupo, Delegado del ministro del Turismo en el centro y sur.

En esta fecha significativa para el turismo cubano: 98 Aniversario del natalicio de Elpidio Casimiro Sosa, mártir del sector, en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz recibieron las felicitaciones de Alexander Santana, secretario del Comité provincial del sindicato de los trabajadores de la Hotelería y el Turismo.

Manifestó que a pesar de la compleja situación económica y financiera debido al recrudecimiento del bloqueo impuesto por el gobierno estadounidense ratifican el compromiso de hacer el máximo esfuerzo para cumplir los planes y el presupuesto previstos.

Enfrentan retos en el Perfeccionamiento del modelo económico social de Desarrollo Socialista, con Eficiencia y Calidad en la prestación de los servicios e inmersos en el venidero 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba y el Aniversario 30 de la constitución del Sindicato de los Trabajadores de la Hotelería y el Turismo.

Ineludible empeño garantizando que nuestro país sea siempre soberano, independiente, socialista y cada vez más democrático, próspero y sostenible, seguros de la victoria.

