Axios: Trump se convierte en el presidente que ha realizado más ataques militares en la era moderna

En reciente análisis del portal Axios revela que ningún presidente de Estados Unidos (EEUU) en la era moderna ha ordenado tantos ataques militares contra una variedad tan amplia de países como Donald Trump. En lo que va de su mandato, el mandatario ha atacado a siete naciones, destacando que tres de ellas —Irán, Nigeria y Venezuela— nunca antes habían sido blanco de ofensivas militares directas por parte de Washington.

Según los datos reportados, el presidente autorizó más ataques aéreos individuales durante el año 2025 que los realizados por la administración de Joe Biden en todo su cuatrienio.

Este incremento de la actividad bélica pone a prueba el argumento de la Casa Blanca, que sostiene que Trump sigue siendo el candidato «antiguerra» que prometió agotar la diplomacia antes de actuar.

Para el equipo del presidente, la proyección de una fuerza abrumadora es, paradójicamente, el camino hacia una paz duradera.

Sin embargo, esta premisa enfrenta su desafío más brutal tras la muerte de tres militares estadounidenses en las primeras 24 horas de los ataques contra Irán en el marco de la «Operación Furia Épica».

«Lamentablemente, es probable que haya más antes de que termine. Así son las cosas», expresó el mandatario en una declaración en video este domingo, prometiendo además «vengar sus muertes».

El modelo de intervención de Trump se distingue históricamente de sus predecesores.

Mientras que las campañas de George W. Bush tras el 11 de septiembre o las guerras de drones de Barack Obama se concentraron en teatros de operaciones heredados o autorizados por el Congreso, el actual mandatario ha abierto frentes totalmente nuevos.

Entre estas acciones destacan un ataque el día de Navidad en Nigeria, el hundimiento de embarcaciones de narcotráfico en el Caribe y la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

Su estrategia se mantiene consistente: evitar el despliegue masivo de tropas terrestres, eludir enredos prolongados y aplicar una fuerza letal rápida bajo la premisa de defender los intereses nacionales.

A pesar de las críticas de sectores que consideran estas acciones como imprudentes, la administración insiste en que el uso de bombarderos de largo alcance y ataques quirúrgicos minimiza los riesgos a largo plazo.

No obstante, el reporte de Axios subraya que la escala de estas operaciones ha superado cualquier precedente cercano, redefiniendo el papel de EEUU en los conflictos globales del siglo XXI.

Mientras la situación en el Medio Oriente continúa escalando tras el ataque al Consejo Supremo en Qom, el debate sobre la efectividad de esta política de fuerza abrumadora» se intensifica tanto en el Capitolio como en la opinión pública estadounidense. (Tomado de Alertas 24)

