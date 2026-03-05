Consejo de Seguridad ONU sin consenso sobre Irán, dice Moscú

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 2 segundos

El Consejo de Seguridad de la ONU aún no tiene condiciones para alcanzar un consenso que permita adoptar decisiones comunes sobre Irán, afirmó hoy el vicecanciller ruso, Alexandr Alímov.

«No estamos en esa etapa. El Consejo de Seguridad puede y seguirá reuniéndose sobre esta temática, pero por ahora no existen condiciones para alcanzar un consenso que permita adoptar decisiones comunes o fijar posiciones compartidas», declaró el vicecanciller este jueves al periódico Izvestia.

La víspera, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, expresó las preocupaciones de Moscú por los planes de Washington de continuar operaciones militares en Irán hasta garantizar sus intereses nacionales.

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel comenzaron ataques coordinados contra Irán, a menos de 48 horas de terminar la tercera ronda de las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní en la ciudad suiza de Ginebra.

En los ataques de aquel día murieron el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, varios miembros de su familia, y altos funcionarios civiles y militares.

Irán está respondiendo a los ataques con golpes de represalia contra Israel y las bases militares de EEUU emplazadas en Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

Además, el país persa anunció el control total del estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo, así como prohibió transitar por esta vía marítima clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

El número de muertos en Irán a causa de los ataques de Estados Unidos e Israel supera los mil, mientras el de heridos alcanzó los seis mil 180, según el Ministerio de Salud del país persa.

Las represalias iraníes ya costaron la vida a seis soldados estadounidenses y una docena de víctimas en Israel y varios países del golfo Pérsico.

Visitas: 4