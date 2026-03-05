Presidenta de la UNEAC interviene en Ginebra

Compartir en

La presidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), Marta Bonet de la Cruz, intervino en el 61º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tiene lugar en Ginebra, Suiza.

En su condición de representante de la sociedad civil cubana, Bonet de la Cruz participó en el panel de discusión dedicado a los derechos económicos, sociales y culturales, durante el diálogo interactivo celebrado en ese foro internacional, según informa el equipo de comunicación de la institución.

Al hacer uso de la palabra, reza la nota compartida con la Agencia Cubana de Noticias, la directiva explicó la labor de la UNEAC, integrada por siete mil 850 escritores y artistas, cuyo propósito es fomentar la colaboración y la integración del trabajo creativo en todo el país, así como proteger derechos fundamentales de los creadores, entre ellos la libertad de expresión y de asociación.

Bonet de la Cruz subrayó, igualmente, que la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales constituye una condición indispensable para la plena realización de las cubanas y los cubanos; y, en ese contexto, destacó el papel de la cultura como componente esencial de la vida espiritual y de la preservación de la identidad nacional.

Denunció, igualmente, los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto durante más de seis décadas por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, política recrudecida durante la administración de Donald Trump; medida que afecta directamente a los creadores, a la producción artística y al funcionamiento de instituciones culturales y educativas, precisa el documento.

Cuba mantiene una amplia red de instituciones culturales, a pesar de esas limitaciones, dijo, y se dispone de leyes para la salvaguarda del patrimonio y la subvención de la producción cultural, además de garantizar precios subsidiados para el disfrute de las artes; políticas que constituyen evidencias de la voluntad de la mayor de las Antillas de democratizar el acceso a la vida cultural.

Recordó también la destacada intelectual, que los proyectos culturales cubanos se conciben desde una perspectiva inclusiva, sin discriminación por razones de sexo, raza, edad, creencias religiosas o capacidades; y promueven la participación de toda la ciudadanía tanto en calidad espectadores, como desde la creación misma, añade la fuente.

La titular de la organización que aglutina lo más granado del arte y la literatura del país subrayó por último, que espacios multilaterales como ese, constituyen una tribuna importante para denunciar el impacto del bloqueo sobre la cultura y, al mismo tiempo, permiten compartir con la comunidad internacional las políticas públicas que garantizan el respeto a los derechos que la UNEAC representa en todo el país.

