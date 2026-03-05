Interconectado el Sistema Eléctrico Nacional

7:34 – Villa Clara enfrenta alto déficit de generación pese a restablecimiento del SEN

A pesar del restablecimiento de la interconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la provincia de Villa Clara continúa enfrentando altos niveles de déficit de generación, por lo que la mayoría de los circuitos del territorio permanecen aún sin servicio.

Así lo informó el periodista Abel Falcón Curí durante un contacto informativo con el programa matutino “Patria al amanecer” de CMHW, la emisora radial provincial, en la mañana de este jueves 5 de marzo.

De acuerdo con la información ofrecida por Yadier Ruiz, director del despacho provincial de carga en la Empresa Eléctrica villaclareña, al cierre de esta información solo estaban disponibles 590 megawatts (MW) en todo el país, mientras que la provincia contaba con apenas 23 MW para cubrir las necesidades del territorio.

“Por ese motivo aún no se ha podido llegar con energía a un grupo de municipios”, explicó Ruiz, quien precisó que las limitadas capacidades de generación impiden por el momento extender el servicio a la mayoría de los circuitos de la provincia.

Las autoridades eléctricas de Villa Clara mantienen la prioridad en garantizar el suministro a servicios vitales, aunque el escaso margen de generación disponible limita significativamente la capacidad de respuesta en el territorio.

El director del despacho provincial de carga indicó que se continuará trabajando en la medida que las condiciones del SEN lo permitan, mientras se espera que en las próximas horas pueda incrementarse la generación y avanzar en la recuperación eléctrica de la provincia.

7:13 – Las Tunas avanza en la recuperación eléctrica

Al amanecer de este jueves, la provincia de Las Tunas continúa inmersa en el proceso de restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con el objetivo prioritario de garantizar los servicios vitales a la población, en medio de las limitaciones que impone la contingencia energética.

Desde la tarde-noche del miércoles, la provincia recibe 11 megawatts (MW) de energía transferida desde la Central Termoeléctrica Felton, ubicada en Holguín, hacia la planta “10 de Octubre” en Nuevitas. Esta limitada pero crucial cantidad de electricidad permite mantener la vitalidad de los servicios asistenciales y otros imprescindibles, tanto en la cabecera provincial como en el municipio de Puerto Padre.

Estrategia de rotación en la capital tunera

En la ciudad de Las Tunas, las autoridades eléctricas han logrado la creación de dos pequeños microcircuitos, ubicados en la parte centro-oriental del territorio, que operan bajo un sistema de rotación cada dos horas. Esta estrategia busca distribuir equitativamente el limitado suministro disponible entre la mayor cantidad posible de clientes.

La energía destinada a estos microcircuitos prioriza dos objetivos fundamentales: los principales centros asistenciales de la zona y la fuente de abasto de agua “El Rincón”, instalación responsable de suministrar más de un tercio del agua que se bombea a la capital provincial, garantizando así el acceso al recurso hídrico para una parte significativa de la población.

Respaldo en el resto del territorio

Mientras avanza la recuperación del sistema, los hospitales de los municipios de Amancio y Jobabo, así como otros centros asistenciales de la provincia, cuentan con garantía eléctrica mediante el uso de grupos electrógenos de emergencia, lo que asegura la continuidad de los servicios de salud en todo el territorio tunero.

6:49 – Más de 308 mil clientes en la capital tienen servicio eléctrico

La Empresa Eléctrica de La Habana (EELH) actualizó el parte operativo del Sistema Eléctrico Capitalino en la mañana de este jueves, informando sobre nuevos avances en el restablecimiento del servicio en la ciudad.

De acuerdo con el reporte emitido a las 06:28 de la madrugada, las labores de recuperación han permitido incrementar la cantidad de subestaciones y circuitos en funcionamiento, beneficiando a más de 308 mil clientes en la capital.

Hasta el momento, se encuentran operativas 22 subestaciones eléctricas, lo que ha posibilitado la energización de 102 circuitos de distribución. Estos circuitos benefician a 308 mil 568 clientes, con una demanda estimada de 155.68 megawatts (MW), lo que representa el 35.8 por ciento de la ciudad.

Las autoridades han mantenido la prioridad en garantizar el servicio a instalaciones esenciales para la población. En este sentido, 39 hospitales de la capital ya cuentan con suministro eléctrico, asegurando la continuidad de los servicios de salud y la atención a pacientes en las instituciones hospitalarias.

Asimismo, seis instalaciones de abasto de agua han sido energizadas, lo que permite el funcionamiento de los sistemas de bombeo y contribuye al restablecimiento gradual del suministro de agua en varias comunidades de la ciudad.

La Empresa Eléctrica de La Habana continúa trabajando para extender el servicio al resto de los circuitos afectados, mientras se mantiene a la espera de las condiciones del Sistema Eléctrico Nacional para avanzar en la recuperación total.

6:39 – Continúa recuperación eléctrica en Matanzas

La Empresa Eléctrica de Matanzas informó sobre los avances en el restablecimiento del servicio en la provincia, como parte de las acciones para la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional tras la contingencia energética que afectó al país en las últimas horas.

Según la actualización ofrecida por la Unión Eléctrica y la entidad provincial, las labores se han concentrado en garantizar el suministro a instalaciones prioritarias y comunidades de la provincia. Entre los circuitos ya energizados se encuentra el que brinda servicio al Hospital Pediátrico Provincial, garantizando así la continuidad de la atención médica a la población infantil matancera.

De igual forma, se ha restablecido el circuito MI1452, que beneficia al Laboratorio de Epidemiología, al Tele Centro y al reparto Los Mangos, instalaciones de vital importancia para la vigilancia sanitaria y las telecomunicaciones en el territorio.

Las labores de recuperación también han llegado a varias comunidades. El circuito 4073 ya se encuentra operativo, llevando electricidad a Batey Luisa, Peralta, San Carlos y el Poblado San José de Marcos. Asimismo, se ha energizado el circuito MI1456, que abarca el tramo de Calzada de San Luis hasta Parque Maceo, así como el asentamiento de La Jaiba.

La Empresa Eléctrica de Matanzas explicó que se continúa trabajando para restablecer paulatinamente los restantes circuitos que pertenecen a la subestación Cocal de 110 kV, una de las instalaciones fundamentales para la distribución eléctrica en la provincia.

Las autoridades precisaron que, mientras se encuentra en proceso la consolidación de los microsistemas, el servicio podría presentar inestabilidad. Esto significa que en aquellos circuitos donde ya se ha logrado restablecer la electricidad, la corriente podría llegar e irse de forma intermitente hasta que el sistema se estabilice por completo.

Desde la Unión Eléctrica y la Empresa Eléctrica Matanzas aseguraron que continúan trabajando para extender el suministro al resto de los circuitos afectados, e instaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre la evolución de este proceso de recuperación en la provincia.

6:30 – Interconectado el Sistema Eléctrico Nacional

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) de Cuba informó que a las 5:01 de la madrugada de este jueves quedó completamente interconectado el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), logrando el enlace desde la provincia de Guantánamo, en el extremo oriental, hasta Pinar del Río, en el occidente del país.

La información fue dada a conocer por el Minem a través de su perfil oficial en la red social X, donde precisó que se continúa trabajando en la incorporación progresiva de unidades de generación al sistema.

6:27 – 296 mil clientes con servicio en La Habana

La Empresa Eléctrica de La Habana (EELH) informó que, como parte de las acciones para la recuperación del Sistema Eléctrico en la capital, durante la madrugada de este jueves se logró restablecer el servicio a más de 296 mil clientes, lo que representa el 34% de la ciudad.

De acuerdo con el último parte operativo emitido por la EELH a las 5:28 de la madrugada, actualmente se encuentran en funcionamiento 20 subestaciones eléctricas y 98 circuitos de distribución, con una demanda estimada de 146 megawatts (MW).

Prioridad para servicios vitales

Las labores de restablecimiento han priorizado los servicios esenciales para la población. Hasta el momento, 37 hospitales de la capital cuentan con servicio eléctrico, lo que garantiza la continuidad de las atenciones médicas y los servicios de urgencia en esas instituciones.

Asimismo, cinco instalaciones de abasto de agua han sido energizadas, permitiendo el funcionamiento de los sistemas de bombeo y distribución del recurso hídrico en varias comunidades.

Proceso gradual y estable

La Empresa Eléctrica de La Habana precisó que el restablecimiento del servicio se realiza de forma gradual y en la medida en que las condiciones del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) lo permitan, con el objetivo de mantener la estabilidad del sistema y proteger las instalaciones.

Las autoridades de la EELH continúan trabajando para extender el suministro al resto de los circuitos afectados y mantendrán informada a la población sobre la evolución de la contingencia a través de los canales oficiales.

3:31 – El 29% de los clientes en la capital cuentan con electricidad

En medio de las labores de contingencia para estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la Empresa Eléctrica de La Habana (EELH) reportó avances en la recuperación del servicio en la capital durante la madrugada de este jueves.

Según el parte oficial emitido por la entidad, a las 03:26 los trabajos han permitido el restablecimiento parcial de la energía, beneficiando al 29% de los clientes en la ciudad.

El reporte detalla que hasta ese momento se encuentran en funcionamiento:

Subestaciones: 16

Circuitos de distribución: 83, lo que representa una recuperación de 251,089 clientes y una demanda equivalente a 125 MW.

Las labores de recuperación han priorizado los servicios esenciales para la población. En este sentido, se ha garantizado el suministro eléctrico a 37 instalaciones vitales de salud (hospitales) y a 3 servicios de abasto de agua, fundamentales para el suministro a la población.

La EELH aclaró que, debido a las condiciones técnicas y la estabilidad del SEN, el restablecimiento del servicio se llevará a cabo de forma gradual. Las autoridades energéticas trabajan ininterrumpidamente para extender la cobertura a más circuitos en la medida que las condiciones del sistema lo permitan.

3:25 – La Habana dispone de 74 MW

La Empresa Eléctrica de La Habana (EELH) informó en la madrugada de este jueves sobre el estado de la recuperación del sistema eléctrico en la capital, como parte del proceso de restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Según el parte oficial ofrecido a las 2:27 a.m., se han logrado restablecer un total de 15 subestaciones y 48 circuitos de distribución en la ciudad. Como resultado, 145 208 clientes (que representan un consumo de 74 MW) ya cuentan con servicio eléctrico, lo que equivale al 16.8% de la capital.

Las labores de recuperación han priorizado la protección de servicios vitales para la población. Hasta el momento, se encuentran con servicio eléctrico 33 instalaciones de salud (hospitales y clínicas) y 2 centros de abasto de agua, lo que contribuye a mitigar el impacto de la contingencia en los servicios básicos.

La Empresa Eléctrica de La Habana aclaró que el restablecimiento del servicio en la capital se realizará de forma gradual, en la medida que las condiciones del Sistema Eléctrico Nacional lo permitan. Las autoridades mantienen la vigilancia sobre la evolución del sistema y continuarán informando sobre los avances en las próximas horas.

2:00 – Restablecen servicio de gas manufacturado en la red Playa-Marianao

La Empresa de Gas Manufacturado anunció en las últimas horas el restablecimiento del servicio en la red que comprende los municipios de Playa y Marianao, luego de las afectaciones provocadas por la contingencia energética.

Mediante una nota oficial, la entidad explicó que se logró restablecer el circuito eléctrico principal de la planta productora número 2, instalación responsable de suministrar gas manufacturado a dicha red. En estos momentos, los equipos de bombeo se encuentran en proceso de arranque para comenzar a normalizar el servicio a los clientes de la zona.

La empresa recordó a la población que, debido a las características técnicas del sistema, el restablecimiento del servicio se realiza de forma paulatina, por lo que el gas llegará gradualmente a los hogares y comercios.

Asimismo, se recomienda a los clientes que, de ser necesario, activen el regulador de sus instalaciones internas para garantizar el correcto flujo del gas una vez que se restablezca el servicio en su zona.

Ante cualquier incidencia puntual o para reportar alguna afectación, la Empresa de Gas Manufacturado pone a disposición de la población su Centro de Llamadas, a través de los teléfonos:

📞 7 2043038

📞 7 2076769

La entidad ofreció disculpas a la población por las molestias ocasionadas durante el tiempo que duró la interrupción del servicio.

1:00- Actualizan sobre salida de la CTE Antonio Guiteras

En la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras Holmes de la provincia de Matanzas realizan labores para identificar la causa de la salida del bloque térmico tras la caída del Sistema Electroenergético Nacional.

“Se produjo en la zona inferior de la caldera, todo parece indicar, primeramente, un poco de residuo de la combustión, ya que se pudo haber abierto un espacio para que ese residuo saliera hacia afuera de la caldera lo que parece indicar que provocó daños en alguna tubería”, explica el ingeniero Rubén Campos Olmo, Director General de la CTE Antonio Guiteras.

La dirección del mayor bloque unitario del país plantea que las acciones se ejecutarán luego del enfriamiento de la caldera.

Helmer García Romero, Director de la UEB de Mantenimiento de la CTE Antonio Guiteras comenta que va a demorar entre 36 y 40 horas de enfriamiento. Además, acota que se preparan para en 72 horas realizar un grupo de acciones en conjunto con la avería.

“Queremos aclarar que en ningún momento hemos tenido incendio. Los residuos de la combustión salen incandescentes pero eso es en el piso, en el hormigón de la caldera. Enfrentamos ese proceso sin que tuviéramos que lamentar algún accidente”, añade Campos Olmo.

El colectivo de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras de la provincia de Matanzas ejecuta acciones para solucionar la avería y poner en funcionamiento la unidad en el menor tiempo posible.

0:30 – Conectan al sistema de centro-oriente a Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Villa Clara y Cienfuegos

En un parte ofrecido a las 11:30 p.m. de este miércoles, Félix Estrada Rodríguez, Director del Despacho Nacional de Carga de la Unión Eléctrica (UNE), anunció discretos avances en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), tras la reciente contingencia energética.

Según la información oficial, se logró conectar al sistema de centro-oriente las provincias de Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Villa Clara y Cienfuegos, lo que representa un paso crucial para la estabilización del servicio en la región central del país.

En el caso de Matanzas, la provincia se mantiene operando gracias a un microsistema que se alimenta de una máquina de Energás ubicada en Varadero, permitiendo mantener el servicio de manera parcial en ese territorio.

Las autoridades energéticas prevén que en las próximas horas se logre la integración total del sistema hasta Pinar del Río. No obstante, Estrada Rodríguez explicó que el proceso de restablecimiento en esta ocasión enfrenta una complejidad mayor debido a la falta de disponibilidad de combustible diésel para respaldar la generación distribuida.

Como parte de las acciones inmediatas, se trabaja en la incorporación de una unidad de la central de Santa Cruz, así como de otras máquinas de Energás. Además, está previsto que durante la jornada del jueves se sume al sistema la unidad de Nuevitas, lo que permitiría continuar avanzando en la recuperación total del servicio eléctrico en el país.