Interconectado el Sistema Eléctrico Nacional

Este 4 de marzo, la Unión Eléctrica (UNE) informó, a través de su cuenta oficial en la red social X, que a las 12:35 pm se produjo una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) desde la provincia de Camagüey hasta Pinar del Río.
Tras el evento fueron activados de inmediato todos los protocolos establecidos para la restauración del sistema, con el objetivo de restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible. 5 de Septiembre comparte el seguimiento noticioso de tales protocolos, en función del restablecimiento del SEN.
10:22 – Granma mantiene servicio en circuitos vitales con limitada generación
La Empresa Eléctrica provincial de Granma informó a la población que, como consecuencia del incidente ocurrido en la jornada de ayer en la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, que provocó la caída del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) desde Camagüey hasta Pinar del Río, el país enfrenta una compleja situación energética con una generación actual inferior a los mil megawatts.
En un comunicado dirigido a los clientes, la entidad explicó que debido a esta limitada capacidad de generación, la producción de los Parques Solares Fotovoltaicos (PSFV) en la provincia se encuentra restringida, con el objetivo de proteger la estabilidad del sistema y evitar mayores afectaciones.
En estos momentos tienen servicio eléctrico los circuitos vitales de la provincia, aunque las autoridades advirtieron que también serán afectados en algún momento del día, como parte de las maniobras necesarias para mantener el equilibrio del sistema ante la baja disponibilidad de generación.
La Empresa Eléctrica de Granma precisó que el restablecimiento del servicio para el resto de los circuitos dependerá de las condiciones que presente el Sistema Eléctrico Nacional en cada momento. Asimismo, aclaró que aquellos circuitos que logren ser energizados podrán tener un máximo de tres horas con servicio, en dependencia de la evolución de la generación disponible.
9:56 – Suspendidas las actividades docentes en La Habana
La Dirección General de Educación comunica que, debido a la actual situación electroenergética que afecta al país, fueron suspendidas las actividades docentes este jueves 5 de marzo en todos los centros educativos de La Habana, incluidos los Círculos Infantiles.
Se orienta a la comunidad educativa mantenerse atenta a las informaciones oficiales.
9:25 – Termoeléctrica Antonio Guiteras se encuentra actualmente en proceso de enfriamiento
Según informaciones de Radio 26, la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras se encuentra actualmente en proceso de enfriamiento natural de la caldera, luego de la avería detectada en la parte más baja del equipo, informó su director Rubén Campos Olmos.
Debido a que la caldera está vacía, no es posible utilizar ventiladores para forzar el enfriamiento, lo cual ralentiza el proceso.
Los especialistas deberán acceder al interior del horno para localizar el punto exacto por donde descendieron los residuos de la combustión acumulados, los cuales, al salir a muy alta temperatura, dañaron un tubo y provocaron la situación técnica.
De forma paralela al enfriamiento, ya se trabaja en la reparación externa del tubo afectado, mientras se elabora además un plan de acciones para aprovechar la intervención y solucionar otros elementos que puedan presentar deterioro.
9:09 – Ratifica Educación en Matanzas continuidad del curso escolar ante rumores infundados
La Dirección Provincial de Educación en Matanzas desmintió categóricamente los rumores que circulan en grupos informales y redes sociales sobre una supuesta suspensión de las actividades docentes en el territorio, confirmando que todas las clases se mantienen con normalidad.
Así lo aseguró en exclusiva a la redacción de Girón Addys Martínez Bernal, subdirectora de Educación General en la provincia, quien salió al paso de las informaciones falsas que han generado confusión entre padres, estudiantes y trabajadores del sector en la última jornada.
“La información que circula en grupos informales y espacios de redes sociales es falsa”, enfatizó la funcionaria, instando a la comunidad educativa y a la población en general a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de la Dirección Provincial de Educación y las instituciones autorizadas.
La aclaración llega en un contexto donde, pese a las complejas condiciones energéticas que afectan al país y a la provincia, las autoridades educativas han implementado estrategias para garantizar la continuidad del proceso docente.
La Dirección Provincial de Educación reitera su compromiso de informar oportunamente sobre cualquier modificación en el cronograma escolar, siempre a través de los canales establecidos y con la transparencia que caracteriza al sistema educativo cubano.
9:02 – Servidos 164.7 megawatts (MW) en la capital
La Empresa Eléctrica de La Habana (EELH) actualizó el parte operativo del Sistema Eléctrico Capitalino en la mañana de este jueves, informando sobre un ligero incremento en los indicadores de recuperación, aunque persisten las afectaciones en varios circuitos debido a la baja disponibilidad de generación a nivel nacional.
Según el reporte emitido a las 08:43 de la mañana, se han restablecido 28 subestaciones eléctricas en la capital, lo que representa un aumento con respecto a partes anteriores. Actualmente se encuentran operativos 97 circuitos de distribución, que benefician a 293 mil 442 clientes, con una demanda estimada de 164.7 megawatts (MW), lo que representa el 34 por ciento de la ciudad.
No obstante, al cierre de la nota se encuentran afectados varios circuitos que ya habían sido energizados, debido al déficit de generación de emergencia y la limitada disponibilidad de generación en el Sistema Eléctrico Nacional, lo que provoca inestabilidad en el suministro.
Servicios vitales continúan priorizados
A pesar de las limitaciones, las autoridades han logrado extender la cobertura a instalaciones esenciales para la población. Un total de 43 hospitales de la capital cuentan en estos momentos con suministro eléctrico, lo que representa un incremento de cuatro centros asistenciales con respecto al reporte anterior y garantiza la continuidad de los servicios de salud en una mayor cantidad de instituciones.
Seis instalaciones de abasto de agua se mantienen energizadas, permitiendo el funcionamiento de los sistemas de bombeo y contribuyendo al restablecimiento del suministro de agua en varias comunidades de la ciudad
8:32 – Rol decisivo de los sistemas fotovoltaicos
Consultado sobre la utilidad de los sistemas fotovoltaicos instalados en centros vitales durante esta contingencia, el directivo explicó que estos han resultado fundamentales para garantizar servicios de primer orden.
“Los sistemas fotovoltaicos que se están instalando de 2 kW fundamentalmente en centros vitales permiten que en una situación como esta, centros que son de vital importancia para la población tengan servicio eléctrico”, afirmó.
Guerra Hernández subrayó que incluso en momentos donde provincias completas permanecían sin servicio, estos sistemas posibilitaron mantener niveles mínimos de atención a la población, y destacó que la instalación de estos dispositivos continúa a un ritmo muy acelerado por su importancia estratégica.
8:23 – Debe comenzar el arranque de varias unidades de generación
Guerra Hernández explicó que durante la mañana de este jueves se debe comenzar el arranque de varias unidades de generación para incrementar la capacidad disponible. “Estamos en proceso de arranque de la unidad número tres de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, la unidad dos y la tres. También vamos a comenzar el arranque ahora en la mañana de la unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes que ya tiene la caldera encendida, además de la unidad número seis de la termoeléctrica de Nuevitas”, detalló.
Actualmente se encuentran en operación unidades como Energás, tanto Varadero Como Boca de Jaruco, así como una unidad de Santa Cruz, en Felton y otra de Renté, lo que ha permitido incrementar gradualmente la generación hasta los 590 MW actuales.
8:09 – En estos momentos se están generando aproximadamente 590 MW en todo el país
El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se encuentra interconectado desde Pinar del Río hasta Guantánamo desde las 5:01 de la madrugada de este jueves, aunque con una capacidad de generación limitada que impide aún restablecer completamente el servicio a la población.
Así lo informó Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, en declaraciones ofrecidas al programa Buenas Días de la televisión cubana, donde actualizó el panorama energético del país tras la contingencia ocurrida en las últimas horas.
“El sistema está interconectado a nivel nacional. Tenemos todavía el sistema no está con la fortaleza que debe tener, pero ya desde Pinar del Río hasta Guantánamo está enlazado el sistema fundamentalmente por la red de 110 000. La red de 220 000 no está conectada en estos momentos porque realmente todavía tenemos un nivel de generación bajo que no permite hacerlo, pero ya el sistema se puede considerar que está interconectado a nivel nacional”, explicó Guerra Hernández.
Limitada generación disponible
El director general de Electricidad precisó que en estos momentos se están generando aproximadamente 590 megawatts (MW) en todo el país, una cifra considerablemente baja que obliga a priorizar únicamente los servicios esenciales.
“La ventaja que tiene tener sistema interconectado a nivel nacional es que tú puedes distribuir esa generación que tenemos, que son 590 MW aproximadamente, entre todas las provincias y da la posibilidad que los centros vitales de la población, fundamentalmente los centros hospitalarios, se puedan servir”, destacó.
8:00 – La Habana reporta afectaciones en circuitos ya restablecidos por déficit de generación
La Empresa Eléctrica de La Habana (EELH) actualizó el parte operativo del Sistema Eléctrico Capitalino en la mañana de este jueves, informando sobre nuevos avances pero también sobre afectaciones provocadas por la baja disponibilidad de generación a nivel nacional.
Según el reporte emitido a las 07:43 de la mañana, se han restablecido 27 subestaciones eléctricas en la capital. Sin embargo, al cierre de la nota se encuentran afectados varios circuitos que ya habían sido energizados, debido al déficit de generación de emergencia y la limitada disponibilidad de generación en el Sistema Eléctrico Nacional.
En estos momentos se encuentran operativos 95 circuitos de distribución, que benefician a 287 mil 391 clientes, con una demanda estimada de 145 megawatts (MW), lo que representa el 33.3 por ciento de la ciudad, una ligera disminución en comparación con reportes anteriores debido a las afectaciones mencionadas.
A pesar de estas limitaciones, las autoridades han mantenido la prioridad en garantizar el servicio a instalaciones esenciales. Un total de 39 hospitales de la capital continúan con suministro eléctrico, asegurando la continuidad de los servicios de salud y la atención a pacientes en las instituciones hospitalarias.
Asimismo, seis instalaciones de abasto de agua se mantienen energizadas, lo que permite el funcionamiento de los sistemas de bombeo y contribuye al restablecimiento del suministro de agua en varias comunidades de la ciudad.
7:50 – Ciego de Ávila mantiene rotación limitada de circuitos
La provincia de Ciego de Ávila ha logrado mantener, desde el momento de la desconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), una rotación de 26 circuitos que ha permitido llevar algo de alivio a una parte de la población, aunque de manera muy limitada.
Así lo informó Julio Gómez Casanova, Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Ciego de Ávila, a través de su perfil oficial en redes sociales, donde ofreció detalles sobre la compleja situación energética que enfrenta el territorio.
Según la información compartida por el dirigente provincial, aproximadamente el 33 por ciento de los clientes avileños han podido recibir servicio eléctrico durante poco más de una hora, en medio de las difíciles condiciones que impone la contingencia.
La situación más compleja se reporta en los municipios de Chambas y Primero de Enero, donde hasta el momento no ha sido posible llegar con energía a ningún circuito, manteniéndose completamente sin servicio desde el inicio de la contingencia.
En contraste con la realidad de estas localidades, Gómez Casanova precisó que el Sistema Eléctrico Nacional ya se encuentra restablecido a nivel de país y se encuentra en proceso de levantar carga gradualmente, lo que debe permitir en las próximas horas avanzar en la recuperación del servicio en las provincias que aún enfrentan mayores limitaciones.
Las autoridades avileñas continúan trabajando para extender el suministro a la mayor cantidad de circuitos posible, en la medida que las condiciones del SEN lo permitan, y mantendrán informada a la población sobre la evolución del proceso de recuperación energética en la provincia.
7:34 – Villa Clara enfrenta alto déficit de generación pese a restablecimiento del SEN
A pesar del restablecimiento de la interconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la provincia de Villa Clara continúa enfrentando altos niveles de déficit de generación, por lo que la mayoría de los circuitos del territorio permanecen aún sin servicio.
Así lo informó el periodista Abel Falcón Curí durante un contacto informativo con el programa matutino “Patria al amanecer” de CMHW, la emisora radial provincial, en la mañana de este jueves 5 de marzo.
De acuerdo con la información ofrecida por Yadier Ruiz, director del despacho provincial de carga en la Empresa Eléctrica villaclareña, al cierre de esta información solo estaban disponibles 590 megawatts (MW) en todo el país, mientras que la provincia contaba con apenas 23 MW para cubrir las necesidades del territorio.
“Por ese motivo aún no se ha podido llegar con energía a un grupo de municipios”, explicó Ruiz, quien precisó que las limitadas capacidades de generación impiden por el momento extender el servicio a la mayoría de los circuitos de la provincia.
Las autoridades eléctricas de Villa Clara mantienen la prioridad en garantizar el suministro a servicios vitales, aunque el escaso margen de generación disponible limita significativamente la capacidad de respuesta en el territorio.
El director del despacho provincial de carga indicó que se continuará trabajando en la medida que las condiciones del SEN lo permitan, mientras se espera que en las próximas horas pueda incrementarse la generación y avanzar en la recuperación eléctrica de la provincia.
7:13 – Las Tunas avanza en la recuperación eléctrica
Al amanecer de este jueves, la provincia de Las Tunas continúa inmersa en el proceso de restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con el objetivo prioritario de garantizar los servicios vitales a la población, en medio de las limitaciones que impone la contingencia energética.
Desde la tarde-noche del miércoles, la provincia recibe 11 megawatts (MW) de energía transferida desde la Central Termoeléctrica Felton, ubicada en Holguín, hacia la planta “10 de Octubre” en Nuevitas. Esta limitada pero crucial cantidad de electricidad permite mantener la vitalidad de los servicios asistenciales y otros imprescindibles, tanto en la cabecera provincial como en el municipio de Puerto Padre.
Estrategia de rotación en la capital tunera
En la ciudad de Las Tunas, las autoridades eléctricas han logrado la creación de dos pequeños microcircuitos, ubicados en la parte centro-oriental del territorio, que operan bajo un sistema de rotación cada dos horas. Esta estrategia busca distribuir equitativamente el limitado suministro disponible entre la mayor cantidad posible de clientes.
La energía destinada a estos microcircuitos prioriza dos objetivos fundamentales: los principales centros asistenciales de la zona y la fuente de abasto de agua “El Rincón”, instalación responsable de suministrar más de un tercio del agua que se bombea a la capital provincial, garantizando así el acceso al recurso hídrico para una parte significativa de la población.
Respaldo en el resto del territorio
Mientras avanza la recuperación del sistema, los hospitales de los municipios de Amancio y Jobabo, así como otros centros asistenciales de la provincia, cuentan con garantía eléctrica mediante el uso de grupos electrógenos de emergencia, lo que asegura la continuidad de los servicios de salud en todo el territorio tunero.
6:49 – Más de 308 mil clientes en la capital tienen servicio eléctrico
La Empresa Eléctrica de La Habana (EELH) actualizó el parte operativo del Sistema Eléctrico Capitalino en la mañana de este jueves, informando sobre nuevos avances en el restablecimiento del servicio en la ciudad.
De acuerdo con el reporte emitido a las 06:28 de la madrugada, las labores de recuperación han permitido incrementar la cantidad de subestaciones y circuitos en funcionamiento, beneficiando a más de 308 mil clientes en la capital.
Hasta el momento, se encuentran operativas 22 subestaciones eléctricas, lo que ha posibilitado la energización de 102 circuitos de distribución. Estos circuitos benefician a 308 mil 568 clientes, con una demanda estimada de 155.68 megawatts (MW), lo que representa el 35.8 por ciento de la ciudad.
Las autoridades han mantenido la prioridad en garantizar el servicio a instalaciones esenciales para la población. En este sentido, 39 hospitales de la capital ya cuentan con suministro eléctrico, asegurando la continuidad de los servicios de salud y la atención a pacientes en las instituciones hospitalarias.
Asimismo, seis instalaciones de abasto de agua han sido energizadas, lo que permite el funcionamiento de los sistemas de bombeo y contribuye al restablecimiento gradual del suministro de agua en varias comunidades de la ciudad.
La Empresa Eléctrica de La Habana continúa trabajando para extender el servicio al resto de los circuitos afectados, mientras se mantiene a la espera de las condiciones del Sistema Eléctrico Nacional para avanzar en la recuperación total.
6:39 – Continúa recuperación eléctrica en Matanzas
La Empresa Eléctrica de Matanzas informó sobre los avances en el restablecimiento del servicio en la provincia, como parte de las acciones para la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional tras la contingencia energética que afectó al país en las últimas horas.
Según la actualización ofrecida por la Unión Eléctrica y la entidad provincial, las labores se han concentrado en garantizar el suministro a instalaciones prioritarias y comunidades de la provincia. Entre los circuitos ya energizados se encuentra el que brinda servicio al Hospital Pediátrico Provincial, garantizando así la continuidad de la atención médica a la población infantil matancera.
De igual forma, se ha restablecido el circuito MI1452, que beneficia al Laboratorio de Epidemiología, al Tele Centro y al reparto Los Mangos, instalaciones de vital importancia para la vigilancia sanitaria y las telecomunicaciones en el territorio.
Las labores de recuperación también han llegado a varias comunidades. El circuito 4073 ya se encuentra operativo, llevando electricidad a Batey Luisa, Peralta, San Carlos y el Poblado San José de Marcos. Asimismo, se ha energizado el circuito MI1456, que abarca el tramo de Calzada de San Luis hasta Parque Maceo, así como el asentamiento de La Jaiba.
La Empresa Eléctrica de Matanzas explicó que se continúa trabajando para restablecer paulatinamente los restantes circuitos que pertenecen a la subestación Cocal de 110 kV, una de las instalaciones fundamentales para la distribución eléctrica en la provincia.
Las autoridades precisaron que, mientras se encuentra en proceso la consolidación de los microsistemas, el servicio podría presentar inestabilidad. Esto significa que en aquellos circuitos donde ya se ha logrado restablecer la electricidad, la corriente podría llegar e irse de forma intermitente hasta que el sistema se estabilice por completo.
Desde la Unión Eléctrica y la Empresa Eléctrica Matanzas aseguraron que continúan trabajando para extender el suministro al resto de los circuitos afectados, e instaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre la evolución de este proceso de recuperación en la provincia.
6:30 – Interconectado el Sistema Eléctrico Nacional
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) de Cuba informó que a las 5:01 de la madrugada de este jueves quedó completamente interconectado el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), logrando el enlace desde la provincia de Guantánamo, en el extremo oriental, hasta Pinar del Río, en el occidente del país.
La información fue dada a conocer por el Minem a través de su perfil oficial en la red social X, donde precisó que se continúa trabajando en la incorporación progresiva de unidades de generación al sistema.
6:27 – 296 mil clientes con servicio en La Habana
La Empresa Eléctrica de La Habana (EELH) informó que, como parte de las acciones para la recuperación del Sistema Eléctrico en la capital, durante la madrugada de este jueves se logró restablecer el servicio a más de 296 mil clientes, lo que representa el 34% de la ciudad.
De acuerdo con el último parte operativo emitido por la EELH a las 5:28 de la madrugada, actualmente se encuentran en funcionamiento 20 subestaciones eléctricas y 98 circuitos de distribución, con una demanda estimada de 146 megawatts (MW).
Prioridad para servicios vitales
Las labores de restablecimiento han priorizado los servicios esenciales para la población. Hasta el momento, 37 hospitales de la capital cuentan con servicio eléctrico, lo que garantiza la continuidad de las atenciones médicas y los servicios de urgencia en esas instituciones.
Asimismo, cinco instalaciones de abasto de agua han sido energizadas, permitiendo el funcionamiento de los sistemas de bombeo y distribución del recurso hídrico en varias comunidades.
Proceso gradual y estable
La Empresa Eléctrica de La Habana precisó que el restablecimiento del servicio se realiza de forma gradual y en la medida en que las condiciones del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) lo permitan, con el objetivo de mantener la estabilidad del sistema y proteger las instalaciones.
Las autoridades de la EELH continúan trabajando para extender el suministro al resto de los circuitos afectados y mantendrán informada a la población sobre la evolución de la contingencia a través de los canales oficiales.
3:31 – El 29% de los clientes en la capital cuentan con electricidad
En medio de las labores de contingencia para estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la Empresa Eléctrica de La Habana (EELH) reportó avances en la recuperación del servicio en la capital durante la madrugada de este jueves.
Según el parte oficial emitido por la entidad, a las 03:26 los trabajos han permitido el restablecimiento parcial de la energía, beneficiando al 29% de los clientes en la ciudad.
El reporte detalla que hasta ese momento se encuentran en funcionamiento:
Subestaciones: 16
Circuitos de distribución: 83, lo que representa una recuperación de 251,089 clientes y una demanda equivalente a 125 MW.
Las labores de recuperación han priorizado los servicios esenciales para la población. En este sentido, se ha garantizado el suministro eléctrico a 37 instalaciones vitales de salud (hospitales) y a 3 servicios de abasto de agua, fundamentales para el suministro a la población.
La EELH aclaró que, debido a las condiciones técnicas y la estabilidad del SEN, el restablecimiento del servicio se llevará a cabo de forma gradual. Las autoridades energéticas trabajan ininterrumpidamente para extender la cobertura a más circuitos en la medida que las condiciones del sistema lo permitan.
3:25 – La Habana dispone de 74 MW
La Empresa Eléctrica de La Habana (EELH) informó en la madrugada de este jueves sobre el estado de la recuperación del sistema eléctrico en la capital, como parte del proceso de restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Según el parte oficial ofrecido a las 2:27 a.m., se han logrado restablecer un total de 15 subestaciones y 48 circuitos de distribución en la ciudad. Como resultado, 145 208 clientes (que representan un consumo de 74 MW) ya cuentan con servicio eléctrico, lo que equivale al 16.8% de la capital.
Las labores de recuperación han priorizado la protección de servicios vitales para la población. Hasta el momento, se encuentran con servicio eléctrico 33 instalaciones de salud (hospitales y clínicas) y 2 centros de abasto de agua, lo que contribuye a mitigar el impacto de la contingencia en los servicios básicos.
La Empresa Eléctrica de La Habana aclaró que el restablecimiento del servicio en la capital se realizará de forma gradual, en la medida que las condiciones del Sistema Eléctrico Nacional lo permitan. Las autoridades mantienen la vigilancia sobre la evolución del sistema y continuarán informando sobre los avances en las próximas horas.
2:00 – Restablecen servicio de gas manufacturado en la red Playa-Marianao
La Empresa de Gas Manufacturado anunció en las últimas horas el restablecimiento del servicio en la red que comprende los municipios de Playa y Marianao, luego de las afectaciones provocadas por la contingencia energética.
Mediante una nota oficial, la entidad explicó que se logró restablecer el circuito eléctrico principal de la planta productora número 2, instalación responsable de suministrar gas manufacturado a dicha red. En estos momentos, los equipos de bombeo se encuentran en proceso de arranque para comenzar a normalizar el servicio a los clientes de la zona.
La empresa recordó a la población que, debido a las características técnicas del sistema, el restablecimiento del servicio se realiza de forma paulatina, por lo que el gas llegará gradualmente a los hogares y comercios.
Asimismo, se recomienda a los clientes que, de ser necesario, activen el regulador de sus instalaciones internas para garantizar el correcto flujo del gas una vez que se restablezca el servicio en su zona.
Ante cualquier incidencia puntual o para reportar alguna afectación, la Empresa de Gas Manufacturado pone a disposición de la población su Centro de Llamadas, a través de los teléfonos:
📞 7 2043038
📞 7 2076769
La entidad ofreció disculpas a la población por las molestias ocasionadas durante el tiempo que duró la interrupción del servicio.
1:00- Actualizan sobre salida de la CTE Antonio Guiteras
En la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras Holmes de la provincia de Matanzas realizan labores para identificar la causa de la salida del bloque térmico tras la caída del Sistema Electroenergético Nacional.
“Se produjo en la zona inferior de la caldera, todo parece indicar, primeramente, un poco de residuo de la combustión, ya que se pudo haber abierto un espacio para que ese residuo saliera hacia afuera de la caldera lo que parece indicar que provocó daños en alguna tubería”, explica el ingeniero Rubén Campos Olmo, Director General de la CTE Antonio Guiteras.
La dirección del mayor bloque unitario del país plantea que las acciones se ejecutarán luego del enfriamiento de la caldera.
Helmer García Romero, Director de la UEB de Mantenimiento de la CTE Antonio Guiteras comenta que va a demorar entre 36 y 40 horas de enfriamiento. Además, acota que se preparan para en 72 horas realizar un grupo de acciones en conjunto con la avería.
“Queremos aclarar que en ningún momento hemos tenido incendio. Los residuos de la combustión salen incandescentes pero eso es en el piso, en el hormigón de la caldera. Enfrentamos ese proceso sin que tuviéramos que lamentar algún accidente”, añade Campos Olmo.
El colectivo de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras de la provincia de Matanzas ejecuta acciones para solucionar la avería y poner en funcionamiento la unidad en el menor tiempo posible.
0:30 – Conectan al sistema de centro-oriente a Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Villa Clara y Cienfuegos
En un parte ofrecido a las 11:30 p.m. de este miércoles, Félix Estrada Rodríguez, Director del Despacho Nacional de Carga de la Unión Eléctrica (UNE), anunció discretos avances en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), tras la reciente contingencia energética.
Según la información oficial, se logró conectar al sistema de centro-oriente las provincias de Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Villa Clara y Cienfuegos, lo que representa un paso crucial para la estabilización del servicio en la región central del país.
En el caso de Matanzas, la provincia se mantiene operando gracias a un microsistema que se alimenta de una máquina de Energás ubicada en Varadero, permitiendo mantener el servicio de manera parcial en ese territorio.
Las autoridades energéticas prevén que en las próximas horas se logre la integración total del sistema hasta Pinar del Río. No obstante, Estrada Rodríguez explicó que el proceso de restablecimiento en esta ocasión enfrenta una complejidad mayor debido a la falta de disponibilidad de combustible diésel para respaldar la generación distribuida.
Como parte de las acciones inmediatas, se trabaja en la incorporación de una unidad de la central de Santa Cruz, así como de otras máquinas de Energás. Además, está previsto que durante la jornada del jueves se sume al sistema la unidad de Nuevitas, lo que permitiría continuar avanzando en la recuperación total del servicio eléctrico en el país.
