Una nueva figura jurídica para impulsar la producción nacional

Con la finalidad de fortalecer los encadenamientos productivos, incrementar las ofertas de bienes y servicios, y aprovechar capacidades instaladas subutilizadas, entró en vigor el Decreto Ley 114, que establece el marco jurídico para la constitución de asociaciones económicas entre entidades estatales y actores no estatales cubanos.

Así lo informó Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación, en conferencia de prensa, quien explicó que la nueva norma es resultado de un proceso evolutivo que tiene como antecedentes el Decreto Ley 304 de contratación económica, el Decreto 310 sobre tipos de contratos, y lo establecido en la Constitución de la República de 2019, que prevé la combinación entre formas de gestión estatales y no estatales.

Sin embargo, precisó Alonso Vázquez, «todavía no existía una norma que permitiera la creación de nuevas figuras jurídicas con la alianza del sector estatal y el sector no estatal».

En ese sentido, con esta nueva normativa, que posibilita la creación de empresas mixtas nacionales, donde confluyen capital y capacidades de entidades estatales y privadas cubanas, se constituyen sociedades de responsabilidad limitada con personalidad jurídica y patrimonio independiente.

Sobre el proceso de creación, el Ministro detalló que las partes interesadas deberán presentar una propuesta de convenio de asociación, los estatutos sociales y un plan de negocio que defina el objeto social, las aportaciones de cada parte, el capital social, la estimación de empleos y la proyección futura de la entidad. «Para crear una empresa lo primero que debe tener es un plan de negocio que comprenda el propósito y las acciones a realizar», enfatizó.

El proceso requiere la aprobación previa del organismo rector de la política sectorial correspondiente —por ejemplo, el Ministerio de Transporte si se trata de una asociación vinculada al sector automotriz— antes de someterse a la aprobación final del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), que dispondrá de un plazo de 30 días para evaluar la documentación una vez presentada debidamente.

VENTAJAS Y POTENCIALIDADES DE LA NUEVA FIGURA

Entre los principales objetivos de esta medida, Alonso Vázquez puntualizó la contribución al fomento de encadenamientos productivos, el incremento de las producciones nacionales y la sustitución de importaciones:

«La empresa estatal puede adolecer de determinados recursos, y la entidad no estatal contar con ellos; al fusionarse en una nueva figura, pueden avanzar de conjunto en la creación de nuevas riquezas», afirmó.

Un aspecto relevante es que, si bien las Mipymes y cooperativas tienen actividades prohibidas por ley, las nuevas empresas mixtas que se constituyan podrán operar en los mismos sectores que las empresas estatales, incluyendo áreas como la minería, anteriormente vedadas para el capital privado nacional.

Asimismo, se abre la posibilidad de que las medianas empresas que han alcanzado el tope máximo de 100 trabajadores puedan seguir creciendo, «porque se crea una nueva personalidad jurídica, por tanto, esa nueva persona jurídica puede funcionar en determinadas producciones y va a contar con la fuerza necesaria para ejercer esa actividad», detalló Alonso Vázquez.

APROVECHAMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO

Sobre el potencial de esta figura para formalizar el empleo y aprovechar mejor las capacidades industriales del país, el titular del sector subrayó que «contamos con un nivel de capacidades instaladas en el sector estatal que no están siendo aprovechadas al máximo. Por eso, con la fusión de ambos sectores se podrán aprovechar de todas esas capacidades».

A las nuevas figuras les serán aplicables las normas monetarias y fiscales vigentes, incluyendo la resolución 140 que permite operaciones en divisas y el acceso al mercado cambiario.

Alonso Vazquez reconoció que existen desafíos iniciales, como la implementación de las políticas sectoriales, la capacitación de los actores involucrados y el diseño de un sistema de información y comunicación. No obstante, dijo que con esta asociación se cubrirá un vacío legal.

Añadió que ahora debemos empezar a construir ese escenario, generar empleo, innovación y aplicar ciencia en concordancia con la realidad que vive el país.