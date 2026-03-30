Recibe Gobernador de San Petersburgo a vice primer ministro cubano

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Alexander Dmitrievich Beglov, gobernador de San Petersburgo, recibió hoy en esa ciudad al vice primer ministro y ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, Oscar Pérez-Oliva Fraga, quien participa en la XXIII sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia.

El portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, informó que la reunión se efectuó en el edificio Smolny, sede del Gobierno de la ciudad, y estuvo marcada por el interés en fortalecer la cooperación bilateral.

Beglov reiteró su solidaridad hacia Cuba y anunció la preparación de una donación destinada al sistema de salud pública de las provincias de Santiago de Cuba y Matanzas.

Durante el intercambio, Beglov recordó sus recientes visitas a la Isla, donde sostuvo encuentros con Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República, y otras autoridades, así como su recorrido por el Cementerio Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba, donde reposan los restos del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Oscar Pérez-Oliva expresó la disposición de ampliar la colaboración en los sectores de la educación, la cultura y la industria biofarmacéutica, además de impulsar los vínculos comerciales y económicos entre ambas naciones.

José Angel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, y Enrique Orta González, embajador de Cuba ante la Federación de Rusia, acompañaron al viceprimer ministro en la cita.

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