Cuba ratifica su solidaridad en el Día de la Tierra Palestina
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El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ratificó hoy, en ocasión de conmemorarse el Día de la Tierra Palestina, la histórica solidaridad entre ambos pueblos.
Asimismo, expresó su apoyo a la causa justa de esta nación, que ha sido «despojada de sus tierras de forma ilegal, violenta y sostenida por el genocida gobierno de Israel».
«Cese la filosofía del despojo y cesará la filosofía de la guerra», acotó.
Por su parte el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, recordó en la red social X el saldo del genocidio, que se eleva a más de 72 mil muertes y 170 mil heridos.
«Israel, la potencia ocupante, continúa limitando la entrada de ayuda humanitaria a la Franja y el trabajo de UNRWA, y usurpando territorios palestinos», declaró.
Asimismo, reiteró que urge el reconocimiento internacional de un Estado palestino independiente, con fronteras anteriores a 1967, con capital en Jerusalén Oriental y que garantice el retorno de los refugiados.
En este día Cuba reafirma su invariable solidaridad con la causa palestina, y que jamás estará entre los indiferentes, al tiempo que denuncia el genocidio de Israel con apoyo de Estados Unidos y de aquellos que, con su silencio, se convierten en cómplices de este crimen.
En el Día de la Tierra #Palestina, reiteramos nuestra denuncia al genocidio israelí contra el pueblo palestino, principalmente en #Gaza, donde más de 72 mil palestinos han sido asesinados y más de 170 mil resultaron heridos.
Israel, la potencia ocupante, continúa limitando la… pic.twitter.com/k2WEeehyXT
— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) March 30, 2026
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