Cuba ratifica su solidaridad en el Día de la Tierra Palestina

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 49 segundos

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ratificó hoy, en ocasión de conmemorarse el Día de la Tierra Palestina, la histórica solidaridad entre ambos pueblos.

Asimismo, expresó su apoyo a la causa justa de esta nación, que ha sido «despojada de sus tierras de forma ilegal, violenta y sostenida por el genocida gobierno de Israel».

«Cese la filosofía del despojo y cesará la filosofía de la guerra», acotó.

Por su parte el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, recordó en la red social X el saldo del genocidio, que se eleva a más de 72 mil muertes y 170 mil heridos.

«Israel, la potencia ocupante, continúa limitando la entrada de ayuda humanitaria a la Franja y el trabajo de UNRWA, y usurpando territorios palestinos», declaró.

Asimismo, reiteró que urge el reconocimiento internacional de un Estado palestino independiente, con fronteras anteriores a 1967, con capital en Jerusalén Oriental y que garantice el retorno de los refugiados.

En este día Cuba reafirma su invariable solidaridad con la causa palestina, y que jamás estará entre los indiferentes, al tiempo que denuncia el genocidio de Israel con apoyo de Estados Unidos y de aquellos que, con su silencio, se convierten en cómplices de este crimen.

En el Día de la Tierra #Palestina, reiteramos nuestra denuncia al genocidio israelí contra el pueblo palestino, principalmente en #Gaza, donde más de 72 mil palestinos han sido asesinados y más de 170 mil resultaron heridos. Israel, la potencia ocupante, continúa limitando la… pic.twitter.com/k2WEeehyXT — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) March 30, 2026

Visitas: 0