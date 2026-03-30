“Gran día en Irán”: Trump elogia al ejército de su país tras destrucción de objetivos

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El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró estar satisfecho por los supuestos objetivos alcanzados por el Ejército estadounidense en su agresión contra Irán, elogiando a sus Fuerzas Armadas.

“Gran día en Irán. Muchos objetivos largamente buscados han sido neutralizados y destruidos por nuestro GRAN EJÉRCITO, el mejor y más letal del mundo”, manifestó este domingo a través de su cuenta en la red social Truth Social.

El mandatario también reveló esta jornada cuantos objetivos han sido atacados. “Nos quedan unos 3.000 objetivos —ya hemos bombardeado 13.000— y otros varios miles por atacar”, dijo.

Agresión a Irán

La madrugada del sábado 28 de febrero, Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán con el objetivo declarado de “eliminar las amenazas” de la República Islámica.

Los bombardeos causaron la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de varios altos cargos militares, entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani; y el ministro de Inteligencia, Esmaeil Khatib. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo, fue elegido como su sucesor.

Como represalia por la agresión, Teherán ha lanzado decenas de oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio. Además, la República Islámica realizó una serie de ataques masivos, que alcanzaron “instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos” en varios países de Oriente Medio, en respuesta a los ataques contra su infraestructura energética.

Asimismo, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, lo que ha disparado los precios de los combustibles.

Trump: El “cambio de régimen” en Irán ya ocurrió El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha afirmado que el “cambio de régimen” en Irán ya ocurrió, y que ahora está tratando con un “grupo de personas diferentes”. Así lo declaró en conversación con la prensa a bordo de su avión Air Force One. “Si se fijan, ya hemos tenido un cambio de régimen, porque el anterior fue diezmado, destruido. Todos murieron. El siguiente régimen también está prácticamente muerto. Y con el tercer régimen, nos enfrentamos a gente muy distinta a la que nadie se ha enfrentado antes. Es un grupo de personas totalmente diferentes. Así que yo lo consideraría un cambio de régimen”, explicó Trump. Este domingo, el presidente de EE.UU. señaló también que las autoridades de Irán cumplirán todas las condiciones que les imponga Estados Unidos o su país dejará de existir. “Van a hacer todo lo que queramos que hagan. ¿Y saben qué? Seguirán adelante y tal vez vuelvan a tener un gran país. Pero si no lo hacen, no tendrán país”, aseguró. Mandatario estadounidense asegura que iraníes aceptaron “la mayor parte” del plan de paz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este domingo que Irán había aceptado “la mayoría” de los 15 puntos del plan de paz que remitió a la República Islámica, añadiendo que creía posible llegar a un acuerdo pronto. “Nos concedieron la mayoría de los puntos ¿por qué no iban a hacerlo? Están de acuerdo con nosotros en el plan. Quiero decir, pedimos 15 cosas y las han aceptado en su mayor parte”. Aseguró que piensa “pedir un par de cosas más” en las negociaciones con Irán, y agregó que su país está actualmente negociando “tanto directa como indirectamente”, a través de emisarios. “Solo diré que nos está yendo muy bien en esa negociación, pero con Irán nunca se sabe, porque negociamos con ellos y luego siempre tenemos que volarlos por los aires”, aseveró. En este sentido, señaló que está “bastante seguro” de que se llegará a un acuerdo. “Veo un acuerdo con Irán, podría ser pronto”, insistió. Afirmaciones contradictorias El mandatario estadounidense ha dicho esta semana que ambos países mantuvieron conversaciones “muy positivas y productivas”. Teherán desmintió la existencia de un diálogo y dijo que no tiene intención de negociar, si bien afirmó haber recibido mensajes de parte de Washington a través de intermediarios, que se están estudiando. Medios revelaron que EE.UU. remitió a Irán un plan de paz que consiste en 15 puntos y aborda los programas nuclear y de misiles balísticos del país persa, dos temas clave en los que no existe consenso entre las partes. Un alto funcionario político iraní detalló este miércoles las cinco condiciones bajo las que Irán aceptaría poner fin a la guerra: Un cese total de la agresión y de los asesinatos por parte del enemigo.

El establecimiento de mecanismos concretos que garanticen que la guerra no se imponga nuevamente a la República Islámica.

El establecimiento de mecanismos concretos que garanticen que la guerra no se imponga nuevamente a la República Islámica. El pago garantizado y claramente definido de daños y reparaciones de guerra.

La finalización de la guerra en todos los frentes y para todos los grupos de resistencia de la región.

La finalización de la guerra en todos los frentes y para todos los grupos de resistencia de la región. El reconocimiento y garantías internacionales del derecho soberano de Irán a ejercer autoridad sobre el estrecho de Ormuz. (Tomado de RT)

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