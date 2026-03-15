Protesta de Baraguá: legado fundacional de la nación cubana

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A 148 años del histórico acto de dignidad en los Mangos de Baraguá, la firmeza de Antonio Maceo se mantiene como legado fundacional de la nación cubana

La Protesta de Baraguá constituye, sin lugar a dudas, uno de los hitos fundacionales de la conciencia nacional cubana. Más allá del hecho militar puntual, este suceso representa la primera gran definición ética de la revolución independentista: la afirmación de que los principios no son negociables, incluso cuando las condiciones materiales empujan a la claudicación. Allí, en aquellos mangos orientales, no solo se dijo no a un pacto; se dijo sí a la dignidad como fundamento de la nación naciente.

Para comprender su trascendencia, es preciso situarla en el contexto del agotamiento. El Pacto del Zanjón, firmado el 10 de febrero de 1878, había sido aceptado por una parte significativa del liderazgo cubano, agotado tras diez años de guerra sin apoyo externo y carcomido por las divisiones internas.

Aquel convenio ofrecía reformas y libertad limitada a algunos esclavos, pero eludía los dos objetivos cardinales proclamados por Céspedes en La Demajagua: la independencia total de la Isla y la abolición definitiva de la esclavitud. Era una paz que salvaba apariencias, pero enterraba el alma de la revolución.

Fue entonces cuando Antonio Maceo, el “Titán de Bronce”, se erigió en la conciencia moral de la gesta libertaria. El encuentro con el general español Arsenio Martínez Campos en los Mangos de Baraguá, el 15 de marzo de 1878, no fue una negociación, sino una declaración de principios. Cuando Maceo respondió “No estoy conforme. Sin independencia no hay paz para los cubanos”, y selló el diálogo con el inolvidable “No, no nos entendemos”, estaba levantando una bandera que no era solo la suya: era la de los sectores más radicales y populares del independentismo, la de los negros y mestizos que habían cargado sobre sus hombros el peso mayor de la guerra y para quienes la libertad no admitía medias tintas.

La Protesta de Baraguá tuvo, en primer lugar, una significación política inmediata: impidió que la Guerra de los Diez Años concluyera con una derrota moral definitiva. Al rechazar el Zanjón y reorganizar la lucha en Oriente, Maceo galvanizó a los sectores más radicales y demostró que el independentismo no era un movimiento homogéneo dispuesto a claudicar. Aunque las condiciones hicieron imposible sostener la guerra —lo que dio paso a la breve “Guerra Chiquita” (1879-1880)—, la llama insurreccional no se apagó del todo. Aquella semilla sembrada bajo los mangos germinaría años después.

En segundo lugar, su significación fue profundamente simbólica y pedagógica. José Martí, con su agudeza habitual, lo comprendió de inmediato: al calificar la Protesta como “lo más glorioso de nuestra historia”, el Apóstol no exageraba. Baraguá se convirtió en el arquetipo de la intransigencia patriótica, en la prueba fehaciente de que la independencia no era una aspiración retórica, sino una necesidad existencial para la nación que estaba naciendo. Ese ejemplo moral alimentaría la “Tregua Fecunda” y sería el cimiento sobre el cual Martí, Maceo y Gómez edificarían la Guerra Necesaria de 1895.

La proyección histórica de este hecho alcanza dimensiones aún mayores cuando se considera su capacidad para trascender su propia época. La Protesta de Baraguá se convirtió en un referente recurrente en los momentos cruciales de la historia cubana posterior. El pensamiento de Fidel Castro lo rescató con fuerza, particularmente en el discurso del centenario en 1978, cuando proclamó que “el futuro de Cuba será un eterno Baraguá”. Esta frase no es una mera metáfora patriótica; expresa la continuidad de una actitud histórica: la disposición a resistir, a no aceptar imposiciones externas y a defender la soberanía por encima de cualquier ventaja material.

En su dimensión más profunda, la Protesta de Baraguá constituye el momento en que la Revolución Cubana se reconoce a sí misma como un proyecto ético antes que como una empresa militar. Maceo no solo salvó el honor de las armas cubanas, sino que definió un modo de estar en el mundo: el que prefiere la dignidad en la adversidad a una paz sin justicia. Prueba de ello es que, en los días posteriores al histórico encuentro, cuando algunos sectores radicales le propusieron atentar contra la vida del general Martínez Campos, el Titán de Bronce rechazó la idea de manera rotunda. En una carta que se conserva como testimonio de su talla moral, escribió: “No quiero la victoria si va acompañada de deshonra”. Esta frase revela la altura ética de un líder que entendía que la libertad no podía edificarse sobre la traición, y que la independencia de Cuba debía conquistarse con métodos tan limpios como los fines que perseguía.

A 148 años de aquel 15 de marzo, la significación de Baraguá sigue siendo un faro para las generaciones cubanas. Nos recuerda que la verdadera grandeza de un pueblo no se mide por los tratados que firma por conveniencia, sino por los principios que jamás está dispuesto a traicionar. En un mundo de negociaciones permanentes y renuncias silenciosas, el ejemplo del Titán de Bronce y sus hombres —aquellos que respondieron “Los que usted ve” cuando se les preguntó cuántos eran— nos confronta con una lección imperecedera: la historia la escriben, al final, quienes tienen el coraje de decir NO cuando callar sería más fácil.

PARA SABER MÁS:

Rodríguez, R. (1999). La revolución inconclusa. La Protesta de Baraguá contra el Pacto del Zanjón. Editorial de Ciencias Sociales.

Portuondo, F. (1999). La Protesta de Baraguá: Significación política y militar. En R. Rodríguez (Ed.), La revolución inconclusa.

Oficina de Asuntos Históricos de la Presidencia. (1978). Discurso de Fidel Castro en el centenario de la Protesta de Baraguá.

Cuba.cu. (2023). La Protesta de Baraguá, un hecho político trascendental.

González, D. (2020). Antonio Maceo: El Titán de Bronce y su legado independentista. Editorial de Ciencias Sociales.

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