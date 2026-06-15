Estados árabes respaldan acuerdo EEUU-Irán

Las posiciones fueron expresadas por Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Egipto, Jordania, Iraq y Palestina, así como por el Consejo de Cooperación del Golfo y la Liga Árabe, que coincidieron en destacar la importancia de consolidar el alto el fuego y avanzar hacia negociaciones amplias y sostenibles.

El anuncio del acuerdo fue realizado la víspera por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien informó sobre el entendimiento entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las operaciones militares en todos los frentes, incluyendo el Líbano. Según precisó, la firma del memorando está prevista para el 19 de junio en Suiza.

Posteriormente, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó el pacto a través de su red Truth Social, mientras medios oficiales iraníes citaron al viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, quien afirmó que el texto del memorando de entendimiento “está finalizado y se firmará en Ginebra el viernes”.

De acuerdo con los reportes, el acuerdo pone fin a un ciclo de hostilidades iniciado el 28 de febrero entre Estados Unidos e Israel contra Irán, al que Teherán respondió con ataques contra objetivos israelíes y contra intereses estadounidenses en la región, antes de un alto el fuego temporal alcanzado el 8 de abril.

En su reacción oficial, Arabia Saudita saludó el acuerdo y subrayó la importancia de garantizar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz, además de valorar los esfuerzos de mediación de Pakistán y Qatar, expresando su expectativa de que el proceso conduzca a un arreglo permanente que refuerce la seguridad regional y mundial.

Qatar destacó que el entendimiento representa un paso importante hacia la consolidación de una paz sostenible, mientras su primer ministro Mohammed bin Abdulrahman Al Thani agradeció los esfuerzos de mediación e instó a continuar el proceso negociador con espíritu constructivo.

Los Emiratos Árabes Unidos reiteró la necesidad de priorizar el diálogo y el respeto al derecho internacional, al tiempo que Kuwait subrayó que el acuerdo debe conducir a soluciones sostenibles que garanticen la estabilidad y la libertad de navegación en la región.

Egipto calificó el entendimiento como un punto de inflexión para la seguridad regional e internacional, y expresó su expectativa de que contribuya a reorientar la atención global hacia la situación humanitaria en los territorios palestinos.

Por su parte, Jordania destacó la importancia del acuerdo como paso hacia la estabilidad regional, mientras Irak reiteró su apoyo a las soluciones diplomáticas y al diálogo como vía para resolver las crisis en Oriente Medio.

En conjunto, las posiciones reflejan un amplio consenso regional en torno a la necesidad de evitar una escalada del conflicto y transformar el actual cese de hostilidades en un marco político estable que contribuya a la seguridad colectiva en la región.