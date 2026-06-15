Líbano denuncia ante la ONU uso israelí de herbicidas prohibidos

El Ministerio de Asuntos Exteriores libanés informó, mediante un comunicado, que la primera denuncia se refiere a la fumigación con glifosato realizada por el ejército israelí sobre varias aldeas fronterizas del sur del Líbano durante febrero de 2026.

Según la cancillería, la Convención sobre Armas Químicas prohíbe el empleo de herbicidas como método de guerra, y análisis de laboratorio efectuados en muestras de suelo de las localidades de Ayta ash-Sha’b, Ras Naqoura y Dhayra confirmaron altas concentraciones de esa sustancia.

La segunda queja aborda los ataques israelíes contra territorio libanés, incluidos los bombardeos registrados a principios de junio contra un vehículo del Ejército libanés en la carretera entre Kfar Tebnit y Khardali, en el sur del país.

El Ministerio señaló que esa acción causó la muerte de dos oficiales, con rango de general de brigada y capitán, así como de un soldado que cumplían misiones de servicio en la zona.

Las autoridades libanesas solicitaron a las Naciones Unidas condenar esos ataques y adoptar medidas inmediatas para detener las agresiones, además de garantizar el cumplimiento de la Carta de la ONU y de las resoluciones internacionales, en particular la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad.

La diplomacia libanesa destacó que estos incidentes coinciden con las negociaciones auspiciadas por Estados Unidos entre Beirut e Israel, orientadas a consolidar el cese de las hostilidades, fortalecer las medidas de confianza mutua y propiciar una solución pacífica que garantice la estabilidad regional y la retirada israelí de los territorios ocupados.

De acuerdo con el Ministerio, los ataques contra el Ejército libanés socavan esos esfuerzos diplomáticos y afectan las iniciativas encaminadas a reforzar la autoridad del Estado y extender su soberanía sobre todo el territorio nacional.

Pese a la existencia de una frágil tregua y de contactos diplomáticos en curso, el ejército israelí mantiene operaciones militares en el sur del Líbano, donde continúan los bombardeos y la destrucción de viviendas e infraestructuras.

Datos del Ministerio de Salud libanés indican que la ofensiva israelí iniciada el 2 de marzo de 2026 provocó hasta la fecha tres mil 756 muertos y 11 mil 632 heridos, además del desplazamiento de más de un millón de personas.