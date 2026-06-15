Ente regional presente en conferencia sobre océanos en Kenya

El director del Programa de la Unidad de Medio Ambiente Sostenible de la IGAD, Eshete Dejen, encabeza la representación que centrará su participación en los alimentos azules, la pesca sostenible, los recursos marinos y acuáticos, los medios de vida costeros y la seguridad alimentaria definidas en la agenda regional.

Un comunicado precisó que, con la iniciativa aprobada y el apoyo brindado a los Estados Miembros para el desarrollo de estrategias nacionales, el ente africano continúa promoviendo acciones coordinadas para la gobernanza sostenible de los océanos, la cooperación regional y el crecimiento económico inclusivo.

La Economía Azul sigue siendo fundamental para construir una región de la IGAD resiliente, con seguridad alimentaria y próspera, subrayó el texto.

Líderes gubernamentales, la ciencia, la sociedad civil, la juventud y el sector privado para acelerar la acción oceánica y convertir la ambición colectiva en un progreso significativo participan en la conferencia prevista del 14 al 18 de junio con Kenya liderando el camino como anfitrión.

Abordará seis áreas clave: áreas protegidas, pescas sostenibles, economía azul sostenible, seguridad marítima, cambio climático y contaminación marina, las cuales guían los compromisos y las asociaciones cada año.

La Conferencia Nuestros Océanos se basa en acciones mensurables y rendición de cuentas, donde los gobiernos, las organizaciones y las empresas anuncian compromisos voluntarios que protegen y restauran esas masas de agua.

Desde 2014, se registraron más de dos mil 900 acuerdos por valor de más de 169 mil millones de dólares en todo el mundo, con la introducción del magno evento en una arquitectura reforzada para el seguimiento de la entrega.