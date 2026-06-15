lunes, junio 15, 2026
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Nacional Noticias 

Cuba lamenta fallecimiento de Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo

Prensa Latina 0 comentarios , , , , , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 43 segundos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lamentó hoy el fallecimiento de Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y envió condolencias al pueblo argentino y a sus familiares.

En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario cubano destacó que el ejemplo de Almeida, «luchadora incansable por los derechos y la dignidad del pueblo argentino, perdurará en nuestra memoria».

Taty Almeida, cuyo nombre completo era Lidia Stella Mercedes Miy Uranga de Almeida, se incorporó a las Madres de Plaza de Mayo en 1979 tras la desaparición de su hijo Alejandro, ocurrida en 1975 a manos de un grupo parapolicial pocos meses antes del inicio de la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983).

Conocida por su consigna «la única lucha que se pierde es la que se abandona», Almeida mantuvo una intensa actividad en defensa de los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia durante casi medio siglo.

En abril pasado, al recibir un doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, afirmó ante cientos de estudiantes: «Ustedes son los que van a continuar luchando por la memoria, por la verdad y por la justicia. La lucha no termina, la lucha continúa».

«En mí están todas las Madres. Las madres que aún están, las que no están, pero que siempre van a seguir estando», dijo entonces.

Visitas: 2

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *