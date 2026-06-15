Cuba lamenta fallecimiento de Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo

En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario cubano destacó que el ejemplo de Almeida, «luchadora incansable por los derechos y la dignidad del pueblo argentino, perdurará en nuestra memoria».

Taty Almeida, cuyo nombre completo era Lidia Stella Mercedes Miy Uranga de Almeida, se incorporó a las Madres de Plaza de Mayo en 1979 tras la desaparición de su hijo Alejandro, ocurrida en 1975 a manos de un grupo parapolicial pocos meses antes del inicio de la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983).

Conocida por su consigna «la única lucha que se pierde es la que se abandona», Almeida mantuvo una intensa actividad en defensa de los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia durante casi medio siglo.

En abril pasado, al recibir un doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, afirmó ante cientos de estudiantes: «Ustedes son los que van a continuar luchando por la memoria, por la verdad y por la justicia. La lucha no termina, la lucha continúa».

«En mí están todas las Madres. Las madres que aún están, las que no están, pero que siempre van a seguir estando», dijo entonces.