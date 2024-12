Prioridad en el cajero automático, ¿para quién?

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 18 segundos

La estancia de mujeres con niños pequeños y personas con bastones o sillas de ruedas en el cajero automático resulta bastante usual en Cienfuegos; pero lo más llamativo es la ubicación, no junto al concurrido grupo que espera la habilitación de efectivo, sino al otro lado, en una fila independiente y no para acceder a la sucursal.

La mala noche, la incomodidad de estar de pie, el uso indebido de derechos, la operatividad de pocos comercios en garantizar los pagos digitales; en resumen, la espera, en ocasiones sin lograr el objetivo, pudiera resumir el período del mes, a veces más de un día, que dedican los asalariados para hacer uso de sus ingresos en efectivo.

Y para sumar a este trámite, la población no solo padece de los conocidos “coleros”, también de un grupo de personas que se excusan en la vulnerabilidad y exigen el “derecho de prioridad” ante la sociedad para acceder a los servicios.

La presencia de “coleros” es conocida y de acción por las autoridades territoriales, así como los disturbios que ocurren en los espacios públicos; pero una cola extra de más de cinco mujeres con niños cargados en brazos y varias personas con discapacidad, así como su repetida estancia, también es un asunto a revisar.

Relacionado a estos últimos ciudadanos surgen varias preguntas, ¿es obligación del público de buena voluntad conceder prioridad?, ¿quiénes deberían ser favorecidos, las personas vulnerables que frecuentan el lugar , tanto como los coleros, o los trabajadores que se alejan de la jornada laboral y que a pesar de las adversidades actuales, aportan a los sectores económicos y sociales? Quizás la población, apenada ante la vulnerabilidad, desconozca que en las sucursales bancarias las personas con discapacidad son atendidas según corresponde su derecho. La fila se organiza con el paso de tres usuarios, al que sigue otro con alguna limitación, así como los pensionados, quienes tienen una atención diferenciada durante el calendario de pago del INASS.

Entonces surge otra interrogante, ¿por qué un grupo de personas “impedidas” acuden al cajero y no a la sucursal?, será porque el trámite en el banco es presencial y es imprescindible la identificación del titular o documento que autoriza la operación de extracción de dinero, mientras el cajero automático es un servicio en la distancia y no tiene este requisito.

Como un mal generalizado, aprovechar el “derecho como ciudadano vulnerable” no es solo una excusa para acceder al cajero automático y operar tarjetas de otra persona, es una situación visible también en otros servicios de alta demanda. Como refiere la frase popular: “A río revuelto, ganancia de pescadores”, y en la actualidad cubana estos existen en exceso.

La idea expuesta no es plicable a todas las personas con discapacidad, al contrario, se trata de defender el verdadero derecho y respeto a los ancianos, débiles visuales, físicos motores y vulnerables de manera general, un valor a continuar cultivando en cada institución y en la sociedad. No obstante, en un cajero automático, no labora un especialista detrás que alcance los billetes solicitados o llame la atención a las personas que intentan irrespetar los derechos ajenos.

Esta situación, hace más de un año, se ha agravado y es que, con los pagos de salario mediante tarjeta red, en el mismo orden, debe incrementar la operatividad del dinero electrónico. Con lo anterior no es referir lo repetido, es una causa real que incide en la población y sus gastos principales porque las personas naturales no extraen dinero físico para pagar la factura de electricidad, ni telefónica, tampoco para recargar el celular; lo utilizan para pagar en comercios y los encargados de estos a proveedores.

De implementarse eficientemente el proceso de bancarización, la población ganaría. El dinero físico y cajeros automáticos continuarían en servicio, por supuesto, en menor proporción y mayor facilidad de uso para quienes se les dificulta el acceso a otras opciones de pago y no para los que burlan las obligacionescomerciales y aprovechan el desorden en la sociedad.

Visitas: 3