Principios
Si algo anda patas arriba en el mundo son los principios. La actuación del ser humano puede llegar a ser tan irracional y falta de ética que algunos hoy se alegran de secuestros y agresión militar de un país a otro, como si la vida, el orden constitucional y los derechos internacionales se pudieran echar de golpe al basurero del olvido porque así lo dicta Estados Unidos, la potencia militar y económica más grande del mundo.
Son los principios también los que definen entre morir por una idea, por una causa de justicia social, y los de matar por salarios millonarios, aunque acabes siendo ese asesino sin rostro en las fotos de los periódicos. Todo eso y más lo hemos visto acentuado en suelo venezolano desde el 3 de enero, donde los acontecimientos se suceden a velocidades no siempre entendibles para muchos.
Y también hay principios honestos, valientes y firmes en la conducta de Cuba. No de ahora, sino de hace 67 años de Revolución. En expresiones tan sencillas como la solidaridad, la capacidad de no rendirse jamás por muy recia y peligrosa que sea la amenaza; en la fuerza de un país para prepararse, resistir y vencer siempre.
¿Que todo eso nació de la inspiración y el ejemplo de Martí, Maceo, Gómez, Fidel, Camilo, Che, de miles de internacionalistas, de científicos salvadores de la vida, de artistas con voces de pueblo y de una larga lista de patriotas? Sí. Y ante cada sorpresa, ante la muerte más dura y el dolor más profundo, se levantó la indignación de un pueblo que sabe perfectamente de qué están hechos sus hijos.
Por eso vendrán días de homenaje sentido a los caídos en Venezuela. Los sentimientos de esas fechas serán elocuentes: respeto y honor. Y que nadie se llame a engaño: “un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejército”.
