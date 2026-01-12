Compartir en

Si algo anda patas arriba en el mundo son los principios. La actuación del ser humano puede llegar a ser tan irracio­nal y falta de ética que algunos hoy se alegran de secuestros y agresión militar de un país a otro, como si la vida, el orden constitucional y los derechos internacionales se pudieran echar de golpe al basurero del olvido porque así lo dicta Esta­dos Unidos, la potencia militar y económica más grande del mundo.

Son los principios también los que definen entre morir por una idea, por una causa de justicia social, y los de matar por sala­rios millonarios, aunque acabes siendo ese asesino sin rostro en las fotos de los periódicos. Todo eso y más lo hemos visto acentuado en suelo venezolano desde el 3 de enero, donde los acontecimientos se suceden a velocidades no siempre enten­dibles para muchos.

Y también hay principios ho­nestos, valientes y firmes en la conducta de Cuba. No de aho­ra, sino de hace 67 años de Re­volución. En expresiones tan sencillas como la solidaridad, la capacidad de no rendirse ja­más por muy recia y peligrosa que sea la amenaza; en la fuer­za de un país para prepararse, resistir y vencer siempre.

¿Que todo eso nació de la ins­piración y el ejemplo de Martí, Maceo, Gómez, Fidel, Camilo, Che, de miles de internaciona­listas, de científicos salvadores de la vida, de artistas con voces de pueblo y de una larga lista de patriotas? Sí. Y ante cada sorpresa, ante la muerte más dura y el dolor más profundo, se levantó la indignación de un pueblo que sabe perfectamente de qué están hechos sus hijos.

Por eso vendrán días de ho­menaje sentido a los caídos en Venezuela. Los sentimientos de esas fechas serán elocuentes: respeto y honor. Y que nadie se llame a engaño: “un principio justo desde el fondo de una cue­va puede más que un ejército”.

