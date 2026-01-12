Presidente de Cuba señala que «no existen» conversaciones con EE.UU.

Compartir en

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, desmintió que existan conversaciones con Washington más allá de la migración, mientras Donald Trump sugería lo contrario en medio de la escalada de tensión tras la operación militar en Venezuela

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, negó por medio de una publicación en la red X que su Gobierno esté negociando con Estados Unidos, una declaración que contrasta con las afirmaciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, en medio de la tensión regional.

Según declaró Díaz-Canel, los únicos acercamientos se mantienen en el ámbito técnico de la migración, negando cualquier otro tipo de diálogo o negociación con Washington. Estas declaraciones surgen luego de que, el domingo 11 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara la existencia de contactos con La Habana. A bordo del Air Force One, Trump aseguró a periodistas que «estamos hablando con Cuba y lo sabrán muy pronto».

Tras desmentir las afirmaciones del mandatario estadounidense, el presidente cubano manifestó su rechazo a la política de bloqueo y la Ley de Ajuste Cubano: «El origen y extremo endurecimiento del bloqueo no tienen relación con los cubanos residentes en Estados Unidos, empujados allí por esa política fallida y por los privilegios de la Ley de Ajuste Cubano», precisó Díaz-Canel, señalando que estos son ahora víctimas del cambio en las políticas migratorias y de la «traición de los políticos de Miami».

Además, el mandatario caribeño remarcó que Cuba cumple con los acuerdos migratorios vigentes, al tiempo que recordó que su país siempre ha estado dispuesta a un diálogo serio y respetuoso con Estados Unidos, basado en la igualdad soberana, el Derecho Internacional y el principio de no injerencia en los asuntos internos de los países, más no bajo las amenazas que caracterizan la política exterior de la Casa Blanca.

La víspera, el mandatario cubano reafirmó la dignidad y soberanía de Cuba frente, al tiempo que rechazó de forma categórica cualquier señalamiento contra la Isla y cuestionó la autoridad moral de Washington para emitir juicios sobre la realidad cubana.

Díaz-Canel rechaza declaraciones de Trump y reafirma la soberanía de Cuba

En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario cubano destacó que “quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político”.

Asimismo, subrayó que “quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas que padecemos, deberían callar por vergüenza”, al recordar que tales dificultades son consecuencia directa de “las draconianas medidas de asfixia extrema que Estados Unidos nos aplica hace seis décadas”.

La tensión bilateral se intensifica a raíz de recientes acontecimientos en la región. El pasado miércoles 7 de enero, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, anunció una importante presión sobre Cuba, siguiendo las acciones de Washington contra Venezuela. Este anuncio se produjo tras un ataque militar estadounidense contra Venezuela en la madrugada del 3 de enero.

