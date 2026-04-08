Primeros buques cruzan el estrecho de Ormuz tras tregua

De acuerdo con la fuente, el buque de carga Daytona Beach, con bandera de Liberia, zarpó del puerto iraní de Bandar Abbas a las 05:28 GMT y atravesó el estrecho a las 06:59 GMT, con destino al puerto de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos.

Asimismo, el carguero NG Earth, de propiedad griega, cruzó la estratégica vía marítima a las 08:44 GMT.

El tránsito marítimo se reanudó después de que Irán anunciara el pasado 2 de marzo el cierre del estrecho de Ormuz, acompañado de advertencias sobre posibles ataques contra embarcaciones que intentaran atravesarlo, en el contexto del conflicto con Estados Unidos e Israel.

Horas antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció una tregua de dos semanas en los ataques contra Irán, condicionada a la reapertura inmediata del estrecho y al establecimiento de un alto el fuego bilateral.

Por su parte, las autoridades iraníes indicaron que buscan avanzar en negociaciones en Pakistán durante el período de tregua, con el objetivo de poner fin al conflicto.