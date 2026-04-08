Papa León destacó valor de tregua en Irán como un paso hacia la paz

Durante la audiencia general celebrada en la mañana de este miércoles, ante miles de personas congregadas en la Plaza de San Pedro, el sumo pontífice expresó su satisfacción por el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de aceptar un alto el fuego de dos semanas, sobre la base de una propuesta presentada por la parte iraní.

El Obispo de Roma instó a los fieles católicos a acompañar con la oración “este tiempo de delicada labor diplomática” y renovó su invitación a participar en una Vigilia de Oración por la Paz, a celebrarse el próximo sábado 11 de abril en la basílica vaticana, convocada en su mensaje Urbi et Orbi del pasado Domingo de Pascuas.

Pocas horas antes, en la noche del martes último, el Santo Padre condenó una amenaza catastrofista del mandatario norteamericano, quien ese día anunció su intención de ordenar un ataque devastador contra la República Islámica, que podría destruir una civilización entera, palabras que alarmaron y mantuvieron al mundo en vilo al mundo.

“Todos los ataques a las infraestructuras civiles son contrarios al derecho internacional, pero también son un signo del odio, la división y la destrucción de la que los seres humanos son capaces”, expresó el papa, y reiteró la urgencia de la paz.

Este miércoles León XIV manifestó que “aquí, esta paz, que todavía parece un espejismo, con el anuncio de la tregua, parece dar un tímido paso adelante”, y “un signo de esperanza viva”, mientras todavía se define un acuerdo a largo plazo entre Estados Unidos e Irán, destaca un reporte publicado por el diario Vatican News.

“Sólo volviendo a las negociaciones podremos llegar al fin de la guerra”, añadió, y deseó “que la disponibilidad al diálogo pueda convertirse en una herramienta para resolver otras situaciones conflictivas en el mundo”.

En su mensaje Urbi et Orbi, pronunciado al mediodía del pasado domingo desde la logia central de la basílica vaticana, ante unas 60 mil personas congregadas en la Plaza de San Pedro, el líder de la Iglesia católica pidió que “¡Que quienes empuñan las armas las depongan! ¡Que quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz!

Esa paz debe ser forjada “¡No por la fuerza, sino por el diálogo! ¡No por el deseo de dominar a los demás, sino por el encuentro!”, expresó entonces el papa León XIV, según resaltó un comunicado divulgado por la oficina de prensa de la Santa Sede.