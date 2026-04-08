Israel intensifica ataques aéreos contra Líbano

En un comunicado, la fuerza militar señaló que completó un ataque de amplio alcance que incluyó zonas de Beirut, el valle de la Bekaa y el sur del país, y aseguró que los bombardeos se ejecutaron de manera simultánea.

Según medios libaneses, las áreas alcanzadas en Beirut corresponden principalmente a barrios residenciales de mayoría sunita, situados fuera de los bastiones tradicionales de Hezbolá.

El ejército describió la operación como la mayor contra posiciones del grupo desde la escalada iniciada el pasado 2 de marzo, y afirmó haber atacado centros de mando y sistemas militares.

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el número de víctimas, aunque se reportan daños materiales significativos en varias zonas del país.

Los hechos se producen en un contexto marcado por el anuncio, este miércoles, de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, orientado a facilitar un eventual acuerdo que ponga fin al conflicto iniciado el 28 de febrero.

Persisten, sin embargo, versiones contradictorias sobre si la tregua incluye también a Líbano. Mientras la mediación pakistaní sostiene que sí, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó lo contrario. Hezbolá, por su parte, ha respetado hasta ahora el alto el fuego, pese a los continuos bombardeos.

El ejército israelí indicó además que, pese al acuerdo con Irán, mantiene las operaciones militares y terrestres contra Hezbolá en territorio libanés.

En tanto, un alto funcionario libanés declaró que el presidente Joseph Aoun realiza gestiones para asegurar la inclusión del país en el acuerdo. La fuente, que solicitó el anonimato, señaló que aún no existe una posición clara al respecto.

Ese mismo día, un ataque aéreo israelí contra la ciudad de Sidón dejó al menos ocho muertos y 22 heridos.

Desde el 2 de marzo, la ofensiva israelí en Líbano ha causado la muerte de mil 530 personas y heridas a otras cuatro mil 812, además del desplazamiento de más de un millón de personas, según datos oficiales.