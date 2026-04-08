Cautelosa, España celebra tregua en guerra contra Irán

Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue enfático al subrayar que “el alivio momentáneo no puede hacer olvidar el caos, la destrucción y las vidas perdidas”.

En su cuenta de la red social X, Sánchez señaló que «el Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se presenten con un cubo», en referencia al mandatario estadounidense, Donald Trump, y a Israel por los ataques ilegales a Irán.

Consideró de todas formas una buena noticia el alto el fuego en la guerra de Irán, pero remarcó que este tipo de anuncios siempre son una buena noticia, “si conducen a una paz justa y duradera”.

Toca ahora diplomacia, legalidad internacional y paz, apostilló.

En ese sentido, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, opinó en entrevista con Radio Nacional de España que la escalada «inaceptable» de violencia en la guerra en Irán «se aleja», después de haber «rozado la catástrofe».

Lamentó, sin embargo, que haya surgido ya la «primera divergencia», en razón de que Israel no quiere que se incluya a Líbano en el acuerdo.

“(…) esperanza, porque después de 40 días de guerra por fin ha llegado algo parecido a una luz», sentenció Albares.

De otro lado, insistió que junto a la mediación de Pakistán y otros países, desde España no se van a «escatimar esfuerzos por apoyar» estos pasos y se mostró deseoso de que «se abra camino la diplomacia».