Presidente venezolano llama a movilización para asegurar navidades felices y soberanas

El territorio venezolano es escenario, este sábado 4 de octubre, de un masivo despliegue cívico-militar con el inicio de los Ejercicios Militares Especiales, una jornada impulsada por el Gobierno Bolivariano para afianzar los mecanismos de defensa nacional y garantizar la tranquilidad de la población de cara a la temporada decembrina. La iniciativa integra a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Milicia Bolivariana, las Áreas de Defensa Integral (ADI) y las Bases Populares de Defensa Integral (BPDI) en un compromiso nacional por la soberanía y la paz.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue el encargado de anunciar el comienzo de estos ejercicios, detallando a través de sus plataformas digitales la magnitud y el alcance de esta movilización. El objetivo central, según el mandatario, es asegurar unas navidades felices y seguras para todas y todos los venezolanos, un compromiso asumido por miles de combatientes y ciudadanos.

El despliegue es total e incluye a las 335 Áreas de Defensa Integral (ADI) y a las 15.751 Bases Populares de Defensa Integral (BPDI), estructuras que demuestran la profunda articulación de la defensa nacional con el poder popular. Esta unión cívico-militar es el pilar fundamental que sustenta la estrategia de seguridad y soberanía en el país ante cualquier amenaza externa o interna que pueda perturbar la paz social.

La jornada de ejercicios está explícitamente dirigida a fortalecer los sistemas de mando, conducción y comunicaciones de la FANB y la Milicia Nacional Bolivariana. En un video difundido por el jefe de Estado, se enfatizó que afinar estos mecanismos operativos resulta crucial para elevar el «apresto operacional» de la nación y proteger la integridad territorial.

El presidente Maduro aprovechó la jornada para hacer una invitación abierta a la ciudadanía a participar activamente en las actividades de defensa integral. «Seguiremos construyendo la paz, porque Venezuela se respeta», manifestó el líder nacional, resaltando que la defensa de la soberanía es una tarea compartida que involucra a todo el pueblo.

La movilización de este sábado reitera el firme compromiso del Estado venezolano con la paz y la garantía de unas Navidades libres de sobresaltos para la población ante la amenaza de agresión imperialista y el despliegue militar en aguas del Caribe.

