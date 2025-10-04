Trump lanza nueva amenaza a Hamás

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 53 segundos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar este sábado al movimiento palestino Hamás, exigiendo la liberación de los rehenes.

“Agradezco que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos para dar una oportunidad a la liberación de los rehenes y a un acuerdo de paz. Hamás debe actuar rápidamente, o si no, todo estará perdido”, indicó en Truth Social.

“No toleraré demoras, algo que muchos piensan que ocurrirá, ni ningún resultado en el que Gaza vuelva a representar una amenaza. Hagamos que esto se haga, rápido. ¡Todos serán tratados con justicia!”, añadió.

Hamás responde al plan de Trump

El movimiento palestino respondió este viernes oficialmente al plan del mandatario estadounidense sobre Gaza y afirmó que está dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes, añadiendo que el intercambio se realizará “una vez que se den las condiciones sobre el terreno para llevarlo a cabo”. Además, reiteró su acuerdo con la entrega de la administración de la Franja de Gaza a una autoridad palestina independiente, formada por tecnócratas.

Tras ello, Trump dijo que el grupo palestino está listo para “una paz duradera” y exigió que Israel detenga “inmediatamente el bombardeo de Gaza” para hacer posible la evacuación de rehenes “de forma segura y rápida”.

Posteriormente, a través de un mensaje de video, el mandatario expresó su agradecimiento a las naciones que apoyaron el desarrollo de su iniciativa para Gaza, reconociendo su “tremendo apoyo”, al mismo tiempo que manifestó que, como consecuencia, la paz en Oriente Medio se encuentra “muy cerca”.

Visitas: 0