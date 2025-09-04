Presidente Maduro anuncia expansión de Cuadrantes de Paz para garantizar blindaje territorial de Venezuela

Compartir en

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó el Puesto de Comando Presidencial para consolidar el Plan de los Cuadrantes de Paz y los Circuitos Comunales, con el objetivo de garantizar la seguridad y la soberanía de la nación.

En la actividad realizada desde el Palacio de Miraflores participaron también la primera dama, Cilia Flores, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez y el ministro de Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López, entre otros altos funcionarios.

En este contexto, el mandatario nacional anunció la expansión de los Cuadrantes de Paz en el estado de Carabobo durante un pase televisivo con el gobernador de esa entidad, Rafael Lacava, y el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

El jefe de Estado destacó la activación de 173 Cuadrantes de Paz, un aumento respecto a los 160 previos, distribuidos en los 14 municipios de ese estado. “Vamos a convertir a Carabobo en territorio libre de narcobandas, territorio inexpugnable de la patria y de la revolución bolivariana”, afirmó el presidente Maduro.

Por otro lado, Maduro señaló que esta actividad forma parte de las acciones de la Tercera Transformación (3T), relacionada con la seguridad pública, la seguridad ciudadana, la paz interna, el combate contra las bandas mafiosas criminales y las narcobandas.

Asimismo, el mandatario subrayó la importancia de los Circuitos Comunales para fortalecer la seguridad y la estabilidad, en línea con la estrategia de defensa integral contra amenazas externas.

La iniciativa busca consolidar la seguridad ciudadana y reforzar la capacidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la protección de la soberanía.

Desde la comuna “Vivirás por Siempre” de la ciudad de Valencia, Carabobo, se revisaron los planes de defensa popular, resaltando el legado histórico de resistencia en la región donde “nació la revolución bolivariana”.

Durante el acto, también se inauguró un Centro de Adiestramiento Popular Militar-Policial y un área de mantenimiento mecánico preventivo para las fuerzas populares.

Mediante la activación de los Cuadrantes de Paz en más de 5.336 Circuitos Comunales del país, se busca que Venezuela se consolide como un territorio inexpugnable, inviolable y pacífico, ante las crecientes amenazas militares emanadas por el Gobierno de Estados Unidos, que ha desplegado buques en aguas del caribe.

