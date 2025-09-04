Diosdado Cabello: “EE.UU. siembra falsedades para golpear la verdad de los pueblos”

Compartir en

El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció una campaña de desinformación y ataques desde Estados Unidos contra la nación que incluye violaciones flagrantes del derecho internacional y una cuestionable lucha contra el narcotráfico.

Durante su programa “Con El Mazo Dando”, Cabello se refirió específicamente a la difusión de información falsa por parte de Estados Unidos sobre un ataque a una embarcación en el Caribe, asegurando que la lancha mostrada en los videos no corresponde a peñeros venezolanos.

Más grave aún, denunció que la administración del presidente Donald Trump habría incurrido en graves violaciones legales al hundir supuestamente una embarcación en aguas internacionales, un hecho que habría dejado 11 personas fallecidas.

El ministro venezolano enfatizó que esta acción contraviene principios fundamentales del derecho internacional y el derecho a la vida, al no capturar, detener y juzgar a los ciudadanos a bordo.

Siguiendo esta línea, enumeró tratados multilaterales vulnerados, incluyendo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982) y la Convención de Viena de 1988 sobre el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, así como el artículo 51 de la Carta de la ONU y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Además, señaló contradicciones con la propia legislación estadounidense, como la Maritime Drug Law Enforcement Act y la 5ª Enmienda de la Constitución de EE.UU., que consagra el debido proceso.

Ante esta supuesta campaña de lucha contra las drogas que promueve el Gobierno estadounidense, Cabello cuestionó su efectividad y afirmó que “nosotros nunca hemos visto que acaban con un cartel de drogas en Estados Unidos“.

Subrayó que EE.UU. es el país con mayor consumo de drogas en el mundo y sugirió que el Congreso estadounidense debería investigar quién está detrás de estas operaciones, ya que no percibe una verdadera lucha contra las drogas, sino un intento de “cambio de régimen”.

En cambio, expresó que Venezuela combate el narcotráfico “venga de donde venga y vaya pa’ donde vaya”, pero sin ejecutar personas en alta mar.

Acto seguido, citó un ejemplo de cooperación efectiva entre Venezuela y Francia el 30 de mayo, donde se decomisaron 780 kilos de cocaína en una operación conjunta, con los implicados detenidos y puestos ante la justicia, “no fusilados, no masacrados como hace Estados Unidos”.

Asimismo, destacó que Venezuela, según informes de la ONU, está libre de cultivos y laboratorios de drogas, y el tránsito de estupefacientes es inexistente.

El también Secretario Genral del PSUV reiteró que Estados Unidos “vive detrás de mentiras”, utilizando lo que ahora llaman fake news para “destruir la imagen de cualquiera, de una persona o de un país” con su poder comunicacional y redes sociales.

Recordó que el comandante Hugo Chávez también fue víctima de campañas de desinformación después del 4 de febrero de 1992, lo que considera una “práctica histórica del imperialismo: sembrar falsedades para golpear la verdad de los pueblos”.

Ante estas falsas narrativas, Cabello exhortó al pueblo venezolano a mantener una postura de “pie de plomo, nervios de acero y máxima movilización popular”, manteniendo la calma y la cordura a pesar de las amenazas.

