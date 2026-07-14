Presidente de Cuba se reunió con representantes del Congreso de EEUU

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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se reunió con una delegación de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos que visitó la isla entre el 9 y el 13 de julio, informó hoy el propio mandatario.

El canciller, Bruno Rodríguez Parrilla, refirió por su parte que los congresistas Mark Pocan, Maxine Dexter, Teresa Leger y Delia Ramirez constataron durante su viaje a la isla, y con sus intercambios de primera mano, el severo castigo colectivo al que el gobierno estadounidense somete al pueblo cubano.

“Han sido testigos del impacto inhumano de la genocida política diseñada desde el sur de la Florida y puesta en marcha por el Secretario de Estado. Como ellos mismos reconocen #CubaNoEsUnaAmenaza, el bloqueo sí”, escribió en su cuenta de la red social X.

El ministro también divulgó un comunicado suscrito por los legisladores y en el que exponen los perjuicios ocasionados por el recrudecimiento del bloqueo del actual gobierno de Washington y que ellos pudieron constatar.

“Como propietario de una pequeña empresa desde hace 37 años, he visto cómo el sector privado de la isla tiene el potencial de prosperar como nunca antes, pero también cómo se ve obstaculizado por las sanciones de Estados Unidos, que limitan su acceso a financiación, perjudican a su fuerza laboral, reducen su base de clientes y cortan el acceso a proveedores y posibilidades de exportación”, refirió Pocan.

Por su parte, Dexter señaló que Cuba creó un sistema de salud gratuito y universal del que millones de cubanos y personas de todo el mundo dependen pero que hoy “se tambalea bajo el peso de las sanciones que la Casa Blanca ha impuesto” a la isla.

“Esto está provocando una catástrofe humanitaria, y está en nuestras manos detenerla. Utilizaré todas las herramientas a mi alcance para eliminar las barreras que impiden brindar atención médica al pueblo cubano”, remarcó.

Leger, asimismo, calificó como un “asedio” la política de su país contra la nación país antillano.

“Estamos bloqueando suministros médicos, combustible y otros insumos esenciales, lo que ha provocado que la tasa de mortalidad infantil aumente casi un 150 por ciento en los últimos años, pasando de cuatro a 9,9 por cada mil nacidos vivos. Dudo que algún estadounidense quiera que mueran bebés inocentes a causa de nuestras políticas”, lamentó.

De manera conjunta, los congresistas concluyeron que el bloqueo de combustible impuesto por Estados Unidos “está causando un sufrimiento indiscriminado a los cubanos más vulnerables, contribuyendo a apagones eléctricos en todo el país, acumulación de basura en las esquinas, a una grave escasez de alimentos, medicamentos y transporte público”.

Abundaron que la administración de Donald Trump no ha presentado pruebas de que la isla represente una amenaza inminente para la seguridad nacional de Estados Unidos.

“Consideramos que cualquier pretexto utilizado para emprender una operación militar ilegal, no autorizada e impopular contra la isla agravaría una grave catástrofe humanitaria, expondría a los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses a riesgos y perjudicaría precisamente a aquellas personas a las que decimos apoyar”, enfatizaron.

Instaron al presidente Trump y a otros congresistas a escuchar a la mayoría de los ciudadanos estadounidenses y cubanos, así como al resto del mundo, y levantar “las crueles sanciones que pesan sobre el pueblo cubano e iniciar negociaciones serias e integrales con las autoridades de Cuba”.

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