Gobierno alerta sobre falsas declaraciones del ministro de Energía y Minas
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Ante la circulación de información falsa sobre supuestas declaraciones del Ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en relación con la desconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), las autoridades recuerdan que todos los datos oficiales sobre el tema se publican exclusivamente a través de la cuenta de la Unión Eléctrica (@OSDE_UNE) y en las cuentas oficiales del Gobierno.
Se insta a la población a no compartir rumores y a mantenerse informada únicamente por estas vías para evitar la desinformación.
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