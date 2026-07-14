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Gobierno alerta sobre falsas declaraciones del ministro de Energía y Minas

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Ante la circulación de información falsa sobre supuestas declaraciones del Ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en relación con la desconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), las autoridades recuerdan que todos los datos oficiales sobre el tema se publican exclusivamente a través de la cuenta de la Unión Eléctrica (@OSDE_UNE) y en las cuentas oficiales del Gobierno.

Se insta a la población a no compartir rumores y a mantenerse informada únicamente por estas vías para evitar la desinformación.

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Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba. Agrupa a periodistas cubanos y de otras nacionalidades en torno al Círculo de Periodistas contra el Terrorismo

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