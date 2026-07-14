Confirmó Italia continuidad en Roma de conversaciones Líbano-Israel

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 25 segundos

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, confirmó el inicio en Roma, este 14 de julio, de una nueva ronda de conversaciones entre Israel y el Líbano, señala hoy un reporte.

Tajani anunció en declaraciones al diario Corriere della Sera, publicadas además en el sitio oficial de la cancillería, que “hoy martes se celebrarán en Roma conversaciones entre mediadores libaneses, israelíes y estadounidenses”.

“Roma se está convirtiendo en la capital de la paz en Oriente Medio”, expresó el canciller al referirse a la continuación, en la capital de este país, de una nueva etapa del diálogo, luego de la firma el pasado 26 de junio de un acuerdo marco para poner fin a los ataques de Tel Aviv iniciados a inicios de marzo, con un saldo de más de cuatro mil muertes.

En otra parte de la entrevista concedida a ese medio noticioso, el ministro italiano se refirió a las Fuerzas Provisionales de Naciones Unidas para el Líbano (Fpnul), que a fines de este año deben iniciar la retirada de ese país, y reafirmó que de conjunto con Francia, se propone un nuevo despliegue militar internacional en ese país, “para seguir protegiendo la zona”.

El mandato oficial de la Fpnul concluirá el 31 de diciembre de 2026, cuando se iniciará un proceso de reducción gradual para el cese de la misma que se prolongará a lo largo del año 2027, y entre las propuestas para sustituirla se incluyen un fortalecimiento del ejército libanés y una nueva misión con mandato de la Unión Europea o de la ONU.

En recientes declaraciones al diario La Stampa, el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, aseveró que una misión de Naciones Unidas, con un mandato reforzado, permitiría “la inspección de zonas sensibles, la incautación de depósitos ilegales de armas y la prevención de su reconstitución” para la “imposición de la paz”.

Crosetto lamentó que actualmente la Fpnul “puede observar, informar y mediar, pero carece de las herramientas necesarias para impedir eficazmente el rearme de Hizbullah”, y planteó su apoyo a la creación de una nueva fuerza internacional con “función disuasoria” aunque sin el propósito de “entrar en guerra” con ese movimiento de resistencia islámica libanés.

El ministro planteó que “podría establecerse mediante una nueva resolución del Consejo de Seguridad, con un mandato claro, compartido y respaldado por el consenso del gobierno libanés” en interés de la seguridad y estabilidad en ese país y en toda la región, aunque reconoció que “ninguna misión internacional puede ser eficaz si se percibe como fuerza de ocupación”.

Visitas: 0