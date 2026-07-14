El 70,7 por ciento de argentinos con percepción regular o mala de Milei

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El 27,2 por ciento de los argentinos tiene una percepción regular de Javier Milei y el 42 por ciento mala, lo que hace que el 70,7 por ciento no considera buena la conducción del presidente, revela a nueva encuesta de la firma Aresco.

Francisco Aurelio, titular de la consultora Aresco, señaló –según publica el medio digital Urgente24- que hoy el apoyo a Milei se ubica por debajo de los votos que obtuvo en 2023, con un crecimiento de la imagen regular y mala.

Y el grupo de quienes nunca votarían a La Libertad Avanza –apuntó- supera el 55 por ciento, lo que complica en caso de un eventual balotaje en 2027 al bando oficialista que ya comenzó a preparar el terreno en busca de la reelección del gobernante libertario y aducen que según sus encuestas que no identifican el mandatario está mejorando en la opinión pública.

El sondeo de Aresco, realizado en las dos últimas semanas, refleja que en julio apenas 27,2 por ciento (10 % tiene imagen muy positiva y 17,2 % tiene imagen positiva) del electorado respalda la gestión del jefe de la Casa Rosada. Esos guarismos se ubican por debajo de los votos obtenidos en las elecciones primarias y las generales de 2023 (30 %).

Mientras tanto, el número de los estiman que su imagen es regular va creciendo, es superior al 28 por ciento, debido a que muchos que acompañaron con entusiasmo a La Libertad Avanza en el comienzo de la gestión fueron desertando hasta este segmento intermedio, detectó Aresco.

En cambio, la opinión del sector más duro que desaprueba la gestión de la Casa Rosada va en aumento y toca el 42 por ciento, de estos el 33,8 tiene una muy mala imagen del gobierno libertario.

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