Cuba: Alistan esquemas para microsistemas eléctricos tras desconexión

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Cuba alista los esquemas para la creación de microsistemas eléctricos como parte de los trabajos que se acometen tras la desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) ocurrido hoy más temprano.

Según informó la Unión Eléctrica (UNE) de la isla, una vez estén creadas las condiciones, se comenzará la energización de los centros vitales.

De acuerdo con la misma fuente, la salida de la unidad uno de la central termoeléctrica Felton, ubicada en el oriente del país, provocó una oscilación en los parámetros del sistema con un cambio brusco de la frecuencia, lo que causó la desconexión, ocurrida a las 11:05, hora local.

La UNE aseguró que ya se trabaja para llegar con energía a las plantas generadoras del occidente de la nación.

La nueva interrupción, la tercera en los últimos ocho días, se produce en un contexto de creciente presión económica sobre Cuba por parte de Estados Unidos.

El gobierno de Washington impide la llegada de petróleo a la isla, luego de que el presidente Donald Trump firmara en enero pasado una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a países que exporten o faciliten el suministro de combustibles.

Desde finales de 2024 el SEN ha sufrido varias desconexiones totales, en medio de los multimillonarios efectos del bloqueo más de 60 años que mantiene Washington contra el país caribeño, el cual impide el acceso a los recursos necesarios para el mantenimiento y desarrollo del sector.

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