Irán lanza nuevos ataques contra objetivos de EEUU en Oriente Medio

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Irán informó hoy que lanzó ataques con misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses en varios países de la región de Oriente Medio, en represalia por una nueva oleada de bombardeos de Washington contra objetivos en territorio iraní.

Medios locales, incluida la televisión estatal, reportaron explosiones en las ciudades de Bandar Abbas, Sirik y Jask, así como en la isla de Qeshm, tras el anuncio de nuevas operaciones del Ejército estadounidense.

Los informes dieron cuenta de unas 10 explosiones en Sirik y Bandar Abbas, además de detonaciones en las provincias de Bushehr y Hormozgan.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no ofrecieron información sobre posibles víctimas ni daños materiales causados por los ataques estadounidenses.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó en un comunicado que sus fuerzas ejecutaron “ataques a gran escala” con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región.

Según la nota, las acciones estuvieron dirigidas contra instalaciones de mantenimiento y reparación de helicópteros, un hangar para aeronaves de guerra electrónica P-8 y un centro de mando y control de drones en la base aérea Sheikh Isa, en Bahréin.

También fueron atacados depósitos de misiles e instalaciones de combustible en la base aérea Príncipe Hassan, en Jordania, añadió la institución.

La Guardia Revolucionaria aseguró además que sus fuerzas golpearon depósitos de combustible y un sistema de defensa aérea Patriot en la base estadounidense Ali Al Salem, en Kuwait, así como un radar estratégico FBS en la base aérea Ahmed Al Jaber, en ese mismo país.

En otro comunicado, el cuerpo militar iraní informó que interceptó dos embarcaciones que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz sin autorización.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció una nueva oleada de ataques contra Irán con el objetivo declarado de reducir la capacidad de Teherán para actuar contra buques comerciales en esa estratégica vía marítima.

El mando estadounidense indicó en la red social X que las operaciones fueron ordenadas por el presidente Donald Trump para exigir responsabilidades a las fuerzas iraníes.

De acuerdo con el CENTCOM, los ataques alcanzaron sistemas de defensa aérea, estaciones de radar costeras, instalaciones de misiles y drones, además de pequeñas embarcaciones.

La entidad señaló que las operaciones fueron ejecutadas con aviones de combate, buques de guerra, drones de ataque unidireccional y, por primera vez, embarcaciones no tripuladas de ataque.

“El estrecho de Ormuz es una vía marítima vital para el comercio mundial e Irán no lo controla”, afirmó el comando estadounidense.

Washington y Teherán firmaron en junio un memorando de entendimiento que incluía un alto el fuego, tras la mediación de Qatar y Pakistán, como paso previo a un acuerdo definitivo.

Sin embargo, Trump anunció el 8 de julio el fin de la tregua, en medio de una nueva escalada militar entre ambos países.

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