Cuatro Elefantes se balancean en la cuerda de la escuadra nacional

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Un total de cuatro peloteros de Cienfuegos pudieran representar a Cuba en los más cercanos eventos internacionales de esa disciplina, luego de que la Federación Cubana de Béisbol y Softbol informara la preselección de cara a los XV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, y el equipo que defenderá los colores de la Mayor de las Antillas en el evento “Cozumel Béisbol Derby”, convocado del 21 al 23 de agosto en el estadio de Quintana Roo, en México, y antesala del Campeonato Mundial de la categoría.

En el caso del grupo de 30 atletas (de los cuales harán el grado 24) que se preparan con vistas a la cita regional, resalta la presencia del versátil jugador de cuadro Luis Vicente Mateo, habitual en los últimos conjuntos cubanos y que protagonizó una excelente Liga Élite en defensa de los Cachorros de Holguín, así como del jardinero Félix Javier Rodríguez, otro cuyo desempeño jugó un rol importante en el título conseguido por los Industriales de Guillermo Carmona.

A continuación la preselección nacional.

RECEPTORES: Andrys Pérez García (MTZ), Andy Cosme Oliva (ART), Harold Vázquez Riso (SCU).

JUGADORES DE CUADRO: Yoel Yanqui Vera (SCU), Yulieski Remón Tejada (GRA), Tailón Sánchez Díaz (PRI), Luis V. Mateo Terry (CFG), Jonathan Moreno Mederos (VCL), Henry Quintero Chávez (LTU), Jeison Martinez Rodríguez (MAY).

JARDINEROS:Yoelquis Gibert Steven (SCU), Leonel Moas Acevedo (CMG), Yasiel A. González García (HOL), José A. Noroña Gándara (MTZ), Félix J. Rodríguez García (CFG), Yasiel J. González Castro (LHA).

LANZADORES: Andy Vargas Laescaille (LHA), Frank Herrera Camejo (LHA), Armando A. Dueñas Moré (MTZ), José I. Bermúdez García (MAY), Randy Cueto Pérez (VCL), Frank Abel Álvarez Díaz (PRI), Brander Guevara Valdés (ART), Geonel Gutiérrez Jiménez (ART), Fher Cejas Pérez (LHA), Raymond Figueredo Cruz (LHA), Yunieski García Vera (ART), Yanquiel Maury Gutiérrez (SSP), Osdany Rodríguez Obregón (VCL), Yunier Batista Ramírez (CAV).

DIRECCIÓN: Germán Mesa Fresneda (Director), Pedro L. Lazo Iglesias (Entrenador de Pitcheo), Jesús Bosmenier Rodríguez, (Entrenador de Pitcheo),

Rafael Muñoz Medina (Entrenador), Cecilio J. Dreke Carrera (Entrenador),

Humberto M. Guevara Yervilla (Preparador Físico)

Por su parte, la selección que representará al país en el torneo de Cozumel y luego en el torneo del orbe Sub 23, contará con los servicios de dos miembros del staff de lanzadores de los Elefantes: los prometedores diestros Kevin Hernández y Alexander Vargas, ambos también con destaque como refuerzos en la recién finalizada Liga Élite, donde Kevin, luego de vestir de Huracán de Mayabeque, fue elegido para la gran final por los Leones de la capital, a la postre monarcas del certamen.

LA NÓMINA

RECEPTORES (2): Alexei Febles (SSP) y Daniel Fernández (LHA).

JUGADORES DE CUADRO (6): Rafael de Jesús Álvarez (CMG), Juan Manuel Pérez (PRI), Carlos Nieto (LHA), Leonardo Alarcón (GRA), Jean Lucas Baldoquín, (LTU) y Norge Torres (LTU).

JARDINEROS (4): Yassel Izaguirre (LTU), Hanyelo Videt (MTZ), Osmán Carunch (VCL) y Maikol Barroso (MAY).

LANZADORES (8): Fher Cejas (LHA), Emiliano Hechavarría (IJV), Silvio Iturralde (MTZ), Kevin Hernández (CFG), Misael Fonseca (LHA), Yosney García (MTZ), Alexander Vargas (CFG) y Riquelme Odelín (CMG).

El director será Guillermo Carmona, acompañado por Lugdis Pineda (coach de banca), Abeicy Pantoja (entrenador), Julio César Álvarez (coach), Raúl Ballester (coach), Reinier Madruga (coach) y Marcos Antonio Fonseca (coach).

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