Presidente de Cuba llamó a prepararse ante tormenta Melissa

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 53 segundos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llamó hoy a prepararse ante la posibilidad de que Melissa afecte la próxima semana el territorio nacional como huracán de gran intensidad, según pronósticos.

Díaz-Canel comunicó en su cuenta de X que son muy altas las probabilidades de que #Melissa afecte nuestro país en los próximos días y las provincias cubanas que podrían sufrir sus impactos están adoptando medidas.

De igual manera señaló la importancia de prever cada detalle para proteger a nuestro pueblo y cumplir los planes. Tenemos amplia experiencia en ello, señaló.

El Estado Mayor de la Defensa Civil de Cuba estableció este viernes en su nota uno la Fase Informativa para el oriente del país, a partir de las 14:00 horas, y en el cual precisa como probables impactadas por el fenómeno a las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey.

La comunicación orienta a la población a mantenerse informada a través de los medios de comunicación y los perfiles oficiales de las redes sociales y cumplir con las indicaciones de las autoridades locales y ese organismo.

De acuerdo con la información del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, durante las últimas horas la tormenta tropical Melissa mostró poco cambio sobre aguas del mar Caribe y se mantuvo casi estacionaria.

Durante el fin de semana ese organismo ciclónico seguirá con un lento movimiento de acercamiento a Jamaica y los mares al sur de Cuba.

El parte prevé un fortalecimiento gradual, seguido de una rápida intensificación con peligro potencial para las provincias orientales cubanas.

Visitas: 0