Avanza fortalecida Tormenta tropical Melissa sobre el Caribe

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 35 segundos

La tormenta tropical Melissa se intensificó hoy durante la madrugada de este sábado sobre el mar Caribe central, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas superiores, informó el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología (Insmet), en su Aviso de Ciclón Tropical No.9.

Activa la Defensa Civil contra la tormenta tropical Melissa

A las seis de la mañana, el centro del organismo ciclónico se localizó en los 16,3 grados de latitud Norte y 75,0 grados de longitud Oeste, posición que lo situó a unos 270 kilómetros al sudeste de Kingston, Jamaica.

El sistema mantuvo un desplazamiento lento hacia el noroeste, con una velocidad de traslación de seis kilómetros por hora, precisó la institución.

De acuerdo con el pronóstico, en las próximas 24 horas Melissa inclinará gradualmente su trayectoria hacia el oeste-noroeste y el oeste, moviéndose por los mares al sur de Jamaica.

Los especialistas señalaron que se prevé un incremento en la organización e intensidad del fenómeno, con posibilidades de alcanzar la categoría de huracán durante la jornada.

El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este sistema, al representar un peligro potencial para el territorio cubano.

El próximo aviso de ciclón tropical se emitirá a las seis de la tarde de hoy sábado.

Por su importancia, la ACN reproduce íntegramente el aviso:

CENTRO DE PRONÓSTICOS, INSMET.

Fecha: 25 de octubre de 2025. Hora: 06:00 am.

AVISO DE CICLÓN TROPICAL No. 9.

TORMENTA TROPICAL MELISSA.

… Melissa se intensifica sobre el Caribe central…

La tormenta tropical Melissa durante la noche y madrugada ha continuado con lento movimiento sobre el mar Caribe central, mostrando una mejor organización y un incremento en su intensidad. Sus vientos máximos sostenidos han ascendido hasta 110 kilómetros por hora, con rachas superiores y su presión mínima central ha descendido hasta 986 hectoPascal.

A las seis de la mañana de hoy, la región central de la tormenta tropical Melissa se localizó en los 16.3 grados de latitud Norte y los 75.0 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 270 kilómetros al sudeste de Kingston, Jamaica. Se mueve lentamente, con un rumbo próximo al noroeste y una velocidad de traslación de seis kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas este sistema inclinará gradualmente su trayectoria hacia el oeste-noroeste y el oeste, desplazándose lentamente por los mares al sur de Jamaica. Se prevé que continúe ganando en organización e intensidad, llegando a convertirse en un huracán durante el día de hoy.

El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este sistema, pues el mismo representa un peligro para el territorio cubano.

El próximo aviso de ciclón tropical se emitirá a las seis de la tarde de hoy sábado.

Visitas: 0