Sigue vivo el birding en Cuba

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El 9 de mayo, durante 24 horas, la plataforma internacional de eBird fue testigo otra vez del apasionante hobby de la observación de aves (birding) en todo el planeta. Transformada en puente para la ciencia ciudadana durante el Global Big Day 2026, se acopiaron registros de las especies en todos los rincones de la Tierra, uniendo así a millones de personas en cientos de países por un plausible objetivo conservacionista.

En la región de Las Américas, fue Colombia la nación que más destacó durante el evento por encima de Perú, Brasil y Ecuador. El vasto territorio colombiano logró registrar mil 566 este año, consolidando su puesto como el país más biodiverso en materia ornitológica del orbe.

Por su parte, en la región del Caribe insular despuntó Trinidad y Tobago, seguido por Cuba, donde los birders pudieron documentar aproximadamente entre 300 y 400 especies en total. Agrupados en su mayoría dentro de los clubes de observación provinciales, los avistadores enviaron sus registros y listas desde las tres regiones cubanas, exceptuando al territorio de Isla de la Juventud.

El Parque Nacional La Güira, Los Palacios (Pinar del Río), las áreas turísticas del Jardín Botánico Nacional, la Quinta de los Molinos (La Habana), el Refugio de Fauna Laguna de Maya, La Jocuma (Matanzas); en Mataguá, la playa Juan Francisco, el Hotel Los Caneyes (Villa Clara), el Jardín Botánico de Camagüey, Cayo Coco en Ciego de Ávila, la Estación Biológica Los Ángeles de Las Tunas; la presa Mayabe (Holguín), Marea del Portillo, al sur de Granma o desde un punto tan distante como Nava, al norte de Guantánamo, fueron de las locaciones geográficas escogidas por los observadores para llevar a cabo sus recorridos.

Igualmente desde Cienfuegos se consignaron rutas y actividades al aire libre cerca del Campismo Jagua, la Ciudad Nuclear (CEN), los Lagos Azules, la Carbonera, además de la zona montañosa de La Sierrita y Pico Blanco, más las llanuras de Cruces y Lajas. Especies como los flamencos rosados, con más de 400 individuos avistados en diferentes puntos, los zarapiquitos, los ibis blancos, las palomas rabiches y chichinguacos, entre muchas otras comunes, encabezaron las cifras de las aves más numerosas en el archipiélago.

A pesar de la muy mala conectividad de estos días, el calor intenso y la escasez de recursos para llevar a cabo dichas actividades en la naturaleza cubana, los amantes de las aves en el país siguen apostando por mantener vivo este sano y fraternal pasatiempo.

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