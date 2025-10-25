Canciller: Bloqueo de EEUU afecta a pacientes nefróticos en Cuba

Compartir en

El canciller, Bruno Rodríguez, reiteró hoy la denuncia del gobierno de Cuba sobre los efectos del bloqueo de Estados Unidos sobre la salud pública de la isla, particularmente para los pacientes nefróticos.

En tal sentido, ejemplificó, que “la firma estadounidense Baxter Healthcare, la primera en ventas de máquinas de diálisis a América Latina, se rehusa a vender equipos a Cuba.

Apuntó además que “otras similares como la compañía estadounidense Drake Whilock ha citado expresamente al bloqueo como causa reiterada para no comercializar sus productos con nuestro país”.

El titular señaló que “las máquinas de diálisis reconstruidas son fácilmente obtenibles en EEUU, pero inaccesibles para Cuba. Los precios de estos equipos representan entre una tercera o cuarta parte del precio de las nuevas”.

Las importadoras cubanas, que tuvieron que recurrir a Europa para comprarlas, hubieran podido obtener en EEUU 54 máquinas restauradas por el precio de las 18 nuevas que se adquirieron, lo que hubiese garantizado la atención a otros 180 pacientes, aseveró Rodríguez.

Según estimaciones de la cancillería cubana, seis días de aplicación de esa política restrictiva estadounidense contra Cuba, equivalen al financiamiento requerido para importar el material gastable médico y los reactivos necesarios para el sistema nacional de salud durante un año, lo que equivale a 129 millones de dólares aproximadamente.

El bloqueo del país norteño causó daños y perjuicios materiales a Cuba estimados en 7.556, 1 millones de dólares desde el 1 de marzo de 2024 al 28 de febrero de 2025, apuntó recientemente el jefe de la diplomacia cubana.

