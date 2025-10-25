Maduro presenta recurso para retirar nacionalidad a Leopoldo López

Compartir en

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para retirar la nacionalidad a Leopoldo López, reveló hoy en Telegram la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez.

La decisión está avalada en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana y la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, en razón de “su grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela y la promoción permanente del bloqueo económico”.

Además de su convocatoria a «asesinar masivamente a los venezolanos» en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros.

El anuncio de Rodríguez indicó que la Cancillería y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería procederán de inmediato, conforme a los procedimientos pertinentes, a la “anulación del pasaporte del susodicho mencionado”.

Subrayó que el Estado venezolano cuenta con los recursos suficientes para garantizar la integridad territorial y la soberanía de la República frente a poderes extranjeros y a quienes se presten a socavar la independencia nacional.

En declaraciones a medios de prensa internacionales en España, donde radica el prófugo de la justicia venezolana y fundador del partido de derecha Voluntad Popular, López estimó “correcto y necesario el despliegue” de Estados Unidos en el Caribe y poder “identificar objetivos dentro de Venezuela”.

