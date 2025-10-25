sábado, octubre 25, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Internacionales Noticias 

Maduro presenta recurso para retirar nacionalidad a Leopoldo López

Prensa Latina 0 comentarios
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 43 segundos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para retirar la nacionalidad a Leopoldo López, reveló hoy en Telegram la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez.

La decisión está avalada en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana y la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, en razón de “su grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela y la promoción permanente del bloqueo económico”.

Además de su convocatoria a «asesinar masivamente a los venezolanos» en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros.

El anuncio de Rodríguez indicó que la Cancillería y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería procederán de inmediato, conforme a los procedimientos pertinentes, a la “anulación del pasaporte del susodicho mencionado”.

Subrayó que el Estado venezolano cuenta con los recursos suficientes para garantizar la integridad territorial y la soberanía de la República frente a poderes extranjeros y a quienes se presten a socavar la independencia nacional.

En declaraciones a medios de prensa internacionales en España, donde radica el prófugo de la justicia venezolana y fundador del partido de derecha Voluntad Popular, López estimó “correcto y necesario el despliegue” de Estados Unidos en el Caribe y poder “identificar objetivos dentro de Venezuela”.

Visitas: 2

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *