Plan de desarrollo económico y social hacia 2030 marca semana china

Las recomendaciones al XV Plan Quinquenal (2026-2030) aprobadas por el Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) marcaron la semana noticiosa que finaliza hoy en el gigante asiático.

Del 20 al 23 de octubre, 168 miembros titulares y 147 suplentes del Comité Central, así como representantes de la Comisión Central de Control Disciplinario y expertos de diversos sectores, evaluaron el texto que traza las prioridades nacionales.

El documento establece como objetivos el desarrollo de alta calidad, acelerar la autosuficiencia tecnológica y científica, priorizar la seguridad nacional y la prosperidad común.

Entre las metas principales figuran el fortalecimiento de la economía real, el desarrollo de nuevas industrias y tecnologías, la modernización agrícola y rural, la expansión del mercado interno, la profundización de las reformas estructurales y la apertura de alto nivel al exterior.

El texto destaca la necesidad de acelerar la autosuficiencia científica y tecnológica, fomentar la innovación en inteligencia artificial y manufactura avanzada, y promover la integración de la educación, la ciencia y el talento como motores del nuevo tipo de productividad.

Asimismo, el pleno decidió designar a Zhang Shengmin como vicepresidente de la Comisión Militar Central y aprobó la incorporación de nuevos miembros titulares del Comité Central.

EL PCCh instó a todo el Partido, las Fuerzas Armadas y el pueblo a unirse estrechamente en torno al Comité Central con Xi Jinping como núcleo para alcanzar los objetivos del XV Plan Quinquenal y avanzar hacia la consecución de la modernización socialista para 2035.

China enfatizó en su determinación de ampliar la apertura, impulsar la innovación comercial, fomentar la inversión bidireccional y fortalecer la cooperación en la Franja y la Ruta hasta 2030.

De acuerdo con el ministro de Comercio, el secretario general y presidente Xi Jinping hizo hincapié en que, mientras que el enfoque anterior respecto a la apertura consistía en «mantener el ritmo de los demás», el enfoque actual es «tomar la iniciativa».

Además, el Comité Central subrayó que mantener y fortalecer el liderazgo general del Partido Comunista de China constituye la garantía fundamental para avanzar en la modernización del país.

