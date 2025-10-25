Llaman a preservar la vida ante amenaza de Melissa a Holguín

Compartir en

Con un llamado a salvaguardar la vida humana ante la amenaza de la tormenta tropical Melissa, próxima a las costas de Cuba, mediante el aseguramiento de los recursos y el fomento de la percepción de riesgo en la población, sesionó el Consejo de Defensa Provincial (CDP) de Holguín.

La prioridad es preservar la vida y minimizar los posibles daños que la cercanía del evento climatológico pueda ocasionar a los ciudadanos y a los principales objetivos económicos del territorio, afirmó Joel Queipo Ruiz, presidente del CDP, durante la reunión con los grupos de trabajo.

Ante la probabilidad de intensas lluvias sobre suelos ya saturados, fuertes vientos, marejadas e inundaciones costeras, se ordenó la activación inmediata de los Consejos de Defensa Municipales y de zonas, así como la verificación de los aseguramientos, el estado constructivo e higiénico de los albergues y la capacidad de los centros de elaboración de alimentos.

Con 243 centros de protección disponibles para residentes de comunidades proclives a inundaciones por crecidas de ríos, derrames de embalses o condiciones precarias de sus viviendas, se realiza la pesquisa casa por casa, con especial atención a adultos mayores que viven solos y a otros casos de vulnerabilidad.

Entre las prioridades establecidas figuran la protección de los parques solares fotovoltaicos mediante la sujeción de las mesas y sus respectivos paneles, la aplicación de medidas encaminadas a evitar la pérdida de cultivos, el resguardo de animales y la preservación de recursos almacenados en lugares con deficiencias constructivas.

La revisión y mantenimiento de embalses y minipresas, la poda de árboles que representen peligro, la recogida de escombros y desechos sólidos, la eliminación de microvertederos y la limpieza de vías utilizadas en la evacuación de las aguas fueron otras de las indicaciones puntualizadas en el encuentro.

En la actualidad se registran precipitaciones considerables en municipios del este holguinero como Moa y Sagua de Tánamo, seguidos por Frank País y Mayarí, con numerosos ríos en riesgo de crecidas, por lo que se refuerza el trabajo de protección en las localidades vulnerables.

Queipo Ruiz enfatizó en la necesidad de mantener bien informada a la población sobre la trayectoria y evolución del fenómeno, y prepararse para el escenario más adverso posible, a fin de actuar con previsión y sin descuidar ningún frente.

Santiago de Cuba protege recursos ante amenaza de Melissa

Ante la posible afectación del organismo ciclónico tropical Melissa, en el sector agropecuario del santiaguero municipio de San Luis se adoptan medidas de carácter preventivo.

Según informó a la Agencia Cubana de Noticias, Javier Díaz Martínez, vice intendente para atender la Agricultura (en funciones) en el gobierno local, en las cooperativas se han puntualizado los aseguramientos de los planes de reducción de desastres, prestando atención a la designación de capacidades para la protección de los recursos, la cosecha de los productos agrícolas aptos para el consumo y el traslado de animales a lugares seguros.

Camiones de la Empresa Agroindustrial Municipal y la Cafetalera en las zonas de montaña trasladan sus producciones para comercializarlas este fin de semana, con énfasis en la feria agropecuaria especial a desarrollarse este sábado, dijo.

Se trabaja aceleradamente en la cosecha de todos aquellos cultivos aptos para el consumo que pudieran perderse y en el movimiento del ganado a sitios altos, donde no haya peligro de inundación, refirió.

Según Díaz Martínez, la venta de leña y carbón para asegurar la cocción de alimentos se prioriza teniendo en cuenta la compleja coyuntura electroenérgetica.

Uno de los renglones que más preocupa es el café, con más de ocho mil latas maduras en los campos, mientras las acopiadas suman 19 mil, y se han movilizado los trabajadores de la empresa y de otros sectores del poblado del poblado La Caoba para lograr la recogida, y mientras las condiciones meteorológicas lo permitan, habrá recolección, aseveró.

En el caso del cerezo beneficiado y que se encuentra en despulpadoras, se ha desplegado una intensa labor para resguardarlo en lugares seguros, y taparlos con nylon para evitar que se mojen, manifestó.

A partir de los pronósticos de que el territorio santiaguero será afectado por este fenómeno meteorológico, la agricultura en el suroriental municipio, pone a punto las medidas previstas en los planes para enfrentar el evento en aras de evitar, en lo posible, los riesgos y daños.

(Con información de la Agencia Cubana de Noticias)

