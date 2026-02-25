¿Podrá Cuba mantener su racha en el Clásico Mundial del 2026?

Compartir en

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 será la sexta edición del certamen organizado por la MLB y se desarrollará del 5 al 17 de marzo en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.

Cuba llegará a la justa como una de las naciones más exitosas en la historia del evento, habiendo alcanzado la final en la primera edición del torneo en el 2006 y la ronda semifinal en el 2023. Tras superar la fase de grupos en las cinco Clásicos anteriores, enfrenta ahora el reto de intentar mantener esa racha con una mezcla de talento experimentado en el escenario internacional -incluyendo algunos nombres conocidos para los fanáticos de Grandes Ligas- y jugadores cuyas hazañas se han limitado principalmente a la Serie Nacional.

Dirigido por Germán Mesa, quien fue coach de la banca de la selección en el 2023, el equipo cubano enfrentará una dura competencia en el Grupo A de Puerto Rico, donde comparte apartado con los anfitriones, así como con Panamá, Colombia y Canadá en el Estadio Hiram Bithorn.

La selección nacional empezará la fase de grupos el 6 de marzo contra Panamá, seguido de enfrentamientos con Colombia el 8 de marzo, Puerto Rico el 9 de marzo y Canadá el 10 de marzo.

El Clásico Mundial de Béisbol más memorable para Cuba fue el primero, en el 2006. Ese año, el equipo dirigido por Higinio Vélez llegó a la gran final, perdiendo contra Japón por 10-6. El equipo cubano estuvo encabezado por algunas de las estrellas más grandes de la nación hasta la fecha, desde Yuli Gurriel, Frederich Cepeda, Alexei Ramírez, Eduardo Paret y Ariel Pestano con el madero, hasta Pedro Luis Lazo (instructor de pitcheo del equipo este año), Ormari Romero y Yadel Martí en el montículo.

El prospecto más destacado de la Selección Cubana es el zurdo de ligas menores de los Mets, Daviel Hurtado, de 21 años, quien registró una efectividad combinada de 2.06 entre la Florida Complex League y Clase-A Baja Port St. Lucie la temporada pasada.

Cuba tendrá más de un lanzador probado en el Clásico Mundial de Béisbol y buscará que esos brazos los mantenga en los juegos. Esos serpentineros incluyen al derecho de los Azulejos, Yariel Rodríguez (2.45 de efectividad, 10 ponches en 7,1 entradas en el torneo del 2023), Luis Romero (2.08, 13 ponches en 8,2) y Liván Moinelo (4.1 entradas en blanco). En particular, Moinelo se ha hecho un nombre en el escenario internacional como relevista de primer nivel con Fukuoka Softbank Hawks y es el reinante JMV de la Liga del Pacífico en Japón, con promedios de carreras limpias de 1.85 y 1.46 en el 2024 y el 2025, respectivamente. Asimismo, grandes expectativas existen alrededor del también pinareño Raidel Martínez, cerrador que se ha convertido en el mejor especialista de la poderosa liga japonesa de béisbol.

Una incógnita será cómo se desempeñarán sus veteranos restantes en un club que estará sin jugadores clave del 2023 como Luis Robert Jr., Yoenis Céspedes y Andy Ibáñez.

Despaigne, de 39 años, es el líder histórico del torneo en jonrones con siete, pero no voló la cerca en el 2023, que fue el último año de su larga trayectoria en Japón y un año antes de su última temporada en la Serie Nacional de Cuba.

Ramírez, de 44 años, jugó por última vez en Grandes Ligas en el 2016 con los Padres y Rays, después de ocho años con los Medias Blancas. Su última campaña en el béisbol profesional fue en el 2018 en México, aunque viene de una temporada de 15 cuadrangulares y línea de bateo de .339/.475/.607 en 57 encuentros para Pinar del Río en la Serie Nacional en el 2025-26.

Y Moncada, de 30 años, viene de tres campañas afectadas por las lesiones con los Medias Blancas y Angelinos, aunque fue un contribuyente clave para Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol del 2023 con una línea de .435/.519/.739.

Según los expertos del sitio oficial de MLB, Willl Leitch y Michael Claire, la selección cubana fue ubicada en el lugar 15 en el escalafón de los 20 planteles concursantes, solo por delante de Australia, Israel, República Checa, Nicaragua y Brasil.

