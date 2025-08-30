Petro: Problemas regionales han de resolverse por y desde la región

Tiempo de lectura aprox: 57 segundos

El mandatario colombiano recalca que los problemas de países latinoamericanos no tienen nada que ver con extranjeros y deben resolverse dentro de la región.

“Ni Colombia, ni la oposición venezolana en Venezuela, ni ningún latinoamericano que se respete, debe ni solicitar ni alegrarse con una invasión extranjera en nuestro suelo”, ha enfatizado Gustavo Petro, mediante una publicación emitida este sábado en su cuenta de X.

Igualmente, ha detallado que los problemas de los latinoamericanos y caribeños deben ser solucionados por parte de los latinoamericanos y caribeños. “Con Europa o con Norteamérica o con China o África, hablamos de nuestros problemas comunes de tú a tú y como humanos, no como siervos”, ha apostillado.

Petro ha formulado estas declaraciones el despliegue de las fuerzas estadounidenses en el Caribe bajo el pretexto de luchar contra el narcotráfico y los cárteles de la droga, aunque se sabe que el 90 % de estas drogas llega a EE.UU. a través del océano Pacífico.

El Gobierno venezolano ha rechazado categóricamente la acusación de narcotráfico, advirtiendo sobre intentos de Washington de utilizar la supuesta lucha contra el narcotráfico como pretexto para “agredir” a Venezuela.

El miércoles, el embajador de Venezuela en Irán, José Rafael Silva Aponte, auguró que no cree que ocurra una guerra entre Venezuela y Estados Unidos, “porque a los gringos les pasaría lo mismo que en Vietnam, Irak o Afganistán”.