Perú rompe relaciones con México por asilo a exministra

El Gobierno de Perú anunció que ha roto relaciones con México luego de que el país azteca otorgara asilo a la ex primera ministra peruana Betsy Chávez.

El canciller peruano, Hugo De Zela, dijo el lunes que la decisión de reducir las relaciones con México a asuntos consulares fue tomada luego de se confirmara “con sorpresa y con profundo pesar que Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió dar el expresidente Pedro Castillo está siendo asilada en la residencia de la embajada mexicana en Lima”.

“Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos de Perú, el gobierno peruano decidió en la fecha romper relaciones diplomáticas con México”, manifestó De Zela.

Asimismo, criticó al Gobierno mexicano que encabeza Claudia Sheinbaum, acusándolo de emitir “expresiones inaceptables y falsas” sobre el expresidente peruano, Pedro Castillo.

Tanto la actual presidente de México, Claudia Sheinbaum, como su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, han exigido en varias oportunidades la libertad de Castillo al considerarlo un perseguido político por parte de los grupos de poder peruanos que dominan el Congreso.

Los presidentes de Colombia y México han reiterado su apoyo al expresidente derrocado de Perú Pedro Castillo en su primera reacción a la destitución de Dina Boluarte.

De hecho, Chávez, quien fue la última titular del Consejo de Ministros bajo el mando de Castillo, está procesada precisamente por presunta rebelión, en el mismo caso que afronta el exmandatario. Chávez fue liberada a inicios de septiembre pasado mientras se encontraba en una clínica de Lima, en la que fue internada por presentar signos de deshidratación tras la huelga de hambre que mantuvo durante 12 días en la prisión en la que estuvo detenida desde junio de 2023.

¿Cómo ha reaccionado México?

El Gobierno de México calificó de “unilateral” la medida de Perú de romper relaciones diplomáticas y consideró que se trata de una determinación “excesiva y desproporcionada”.

En una nota, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México manifestó que el asilo a Chávez “es un acto legítimo de México y apegado a derecho internacional, el cual en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos del Perú”.

