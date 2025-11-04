Xi Jinping recibe al primer ministro ruso

Compartir en

China y Rusia refuerzan en Pekín su alianza estratégica centrada en ampliar la cooperación económica y tecnológica.

El presidente de China, Xi Jinping, ha asegurado este martes que “salvaguardar, consolidar y desarrollar las relaciones entre China y Rusia es una elección estratégica para ambas partes”, durante su encuentro en Pekín con el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin.

Xi ha destacado que la cooperación entre ambos países ha progresado con firmeza pese a un entorno internacional complejo, y reiteró la disposición de China a alinear su XV Plan Quinquenal con las estrategias de desarrollo económico y social de Rusia, con el objetivo de impulsar un crecimiento de mayor nivel y calidad, según informó la cadena estatal CCTV.

El mandatario chino ha instado a reforzar la coordinación bilateral y a poner en práctica los consensos alcanzados con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para “ampliar el alcance de la cooperación y contribuir al desarrollo global y la paz mundial”.

En su calidad de secretario general del Partido Comunista de China (PCCh), Xi ha destacado la necesidad de impulsar los intercambios entre las sociedades y distintos sectores de ambos países, con el propósito de fortalecer la amistad y el entendimiento mutuo.

También ha hecho hincapié en profundizar la cooperación en áreas clave como la energía, la agricultura, la conectividad y la industria aeroespacial, al tiempo que propuso abrir nuevos espacios de colaboración en campos emergentes como la inteligencia artificial, la economía digital y el desarrollo sostenible.

Por su parte, Mijaíl Mishustin ha trasladado los saludos del presidente Putin y ha reiterado que Rusia está preparada para trabajar junto a China en la aplicación de los acuerdos bilaterales y para ampliar la cooperación en los ámbitos económico, científico y tecnológico.

El encuentro entre ambos líderes se ha celebrado un día después de la reunión de Mishustin con el primer ministro chino, Li Qiang, en la ciudad de Hangzhou, donde el funcionario ruso subrayó que los vínculos entre Moscú y Pekín continúan fortaleciéndose pese a las sanciones impuestas por Occidente.

Mishustin asiste esta semana a la trigésima sesión ordinaria de los jefes de Gobierno de China y Rusia, un encuentro orientado a profundizar la cooperación en los ámbitos energético, comercial y tecnológico. La cita se produce en un momento en que ambas naciones refuerzan su alianza frente a las presiones ejercidas por Estados Unidos y la Unión Europea.

China y Rusia han declarado una amistad sin límites, sosteniendo que su asociación no supone una amenaza para terceros, sino que favorece el avance de un orden mundial multipolar, mientras amplían sus lazos políticos y económicos.

