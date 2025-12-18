Parlamento de Cuba condena bloqueo naval contra Venezuela

Compartir en

La Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) condenó hoy la escalada de la agresión y el bloqueo naval impuesto a Venezuela.

Los diputados expresaron su desacuerdo ante el reciente acto de piratería y terrorismo marítimo llevado a cabo por el gobierno estadounidense en aguas internacionales, así como la decisión de imponer un bloqueo naval contra la nación bolivariana con el fin de impedir el libre comercio de hidrocarburos.

Estos sucesos “constituyen una gravísima violación del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas, a la vez que quebranta la paz de la región”, acota la declaración.

Las acciones se inscriben en la estela de provocaciones y agresiones contra la nación suramericana, las cuales han escalado con un desproporcionado e injustificado despliegue militar en el Caribe, actos que violan además el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima. Asimismo crean un precedente negativo para el libre comercio internacional y la libertad de navegación.

“La incautación del buque, el robo de su carga y los pretextos usados para bloquear embarques petroleros dejan al descubierto el verdadero objetivo que Washington persigue en su actuación, que no es otro que tomar el control de sus inmensos recursos naturales, a través de un incremento de la presencia militar de los Estados Unidos en la región y con el uso de instrumentos de fuerza, como parte de su nueva estrategia de Seguridad Nacional y del Corolario Trump que reivindica la nefasta Doctrina Monroe”, dicta el documento.

El Parlamento recordó la declaración de América Latina y Caribe como Zona de Paz, proclama que aún se mantiene vigente y debe ser respetada. Asimismo realizaron un llamado a los pueblos del mundo a sumarse a esta condena, pues es un deber movilizarse contra la amenaza y el uso de la fuerza contra Venezuela en defensa de la paz, seguridad y estabilidad de Nuestra América.

