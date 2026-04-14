Papa León XIV llama a la comunidad internacional a construir una sociedad más justa frente a la escalada bélica de Donald Trump (+Video)

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El Papa León XIV realizó un llamado a la comunidad internacional para construir una sociedad más justa en medio de la actual crisis bélica, marcada por la escalada iniciada por el presidente estadounidense Donald Trump.

El pronunciamiento tuvo lugar durante su primera visita a Argelia, país natal de San Agustín, como parte de una gira de cuatro días por África. En Argel, el pontífice visitó el Monumento a los Mártires y posteriormente se trasladó a Bab El Oued, donde rindió homenaje en el Centro de Acogida y Amistad de las Hermanas Misioneras Agustinas, asesinadas en 1994 durante la guerra civil.

La visita tuvo como propósito “renovar los lazos de fraternidad y amor”, según expresó el jefe de la Iglesia católica, quien aprovechó la ocasión para emitir un discurso en el que subrayó la necesidad de fortalecer la justicia y el respeto entre las naciones.

“La paz que Dios desea para cada nación no es mera ausencia de conflictos, sino expresión de justicia y dignidad”, afirmó León XIV, destacando que el odio perpetuado entre generaciones solo promueve los conflictos y erosiona el respeto a la soberanía de los Estados.

Durante su intervención, el pontífice también se refirió a las declaraciones de Trump, quien había cuestionado su liderazgo. León XIV respondió: “No quiero entrar en un debate. Mi mensaje es el Evangelio y sigo alzando la voz contra la guerra”.

El Sumo Pontífice destacó que Dios “no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios; el corazón de Dios está con los pequeños y los humildes”.

El Papa recalcó que su misión es llevar la paz y el Evangelio, principios que consideró universales e invariables, independientemente del contexto político. “Lo digo para todos los líderes del mundo, no solo para él: intentemos acabar con las guerras y promover la paz y la reconciliación”, enfatizó.

Con este mensaje, León XIV buscó reafirmar el papel de la Iglesia católica como promotora de la paz y la justicia, en un momento en que los conflictos internacionales continúan afectando la estabilidad global.

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