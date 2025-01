Organización Marítima Internacional: canal “seguirá” siendo de Panamá

Estas declaraciones, emitidas el martes, ocurren en reacción a las recientes afirmaciones expansionistas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, relacionadas con el interés que podrían tener los EE. UU. de apropiarse del canal de Panamá.

“Esto no es a nivel de secretario general, ya que no es algo que se regula dentro de la organización, pero para mí está muy claro y no es un tema de tanta conversación, porque los tratados fueron firmados en 1977”, afirmó Domínguez y recalcó que el canal pasó a manos de Panamá, país que sigue operando esta vital vía acuática y lo seguirá haciendo.

El dirigente panameño, en reunión con la prensa internacional en la sede del organismo marítimo dependiente de la ONU, en Londres, defendió la pertenencia del canal a su país, y enfatizó en sus declaraciones que sobre el tema no queda nada que decir.

Donald Trump próximo a asumir el cargo el 20 de enero, ha declarado en varias ocasiones que si no se reduce el precio de los peajes para los barcos estadounidenses le gustaría retomar esa vía interoceánica de 80 kilómetros, construida por Estados Unidos e inaugurada en 1914, y entregada tras complejas negociaciones a Panamá en 1999.

En respuesta, los panameños han rechazado en las últimas semanas y en diversos escenarios y conmemoraciones nacionales tales afirmaciones.

El canal pasó a manos panameñas mediante el tratado firmado el 7 de septiembre de 1977, en Washington, por el presidente estadounidense, Jimmy Carter, y el general Omar Torrijos, entonces presidente de Panamá, con apoyo del presidente colombiano Alfonso López Michelsen, ya que este país mantiene derechos especiales de paso por el Canal.

Esta obra​ constituye un canal de navegación ubicado entre el mar Caribe y el océano Pacífico. Atraviesa el punto más estrecho del istmo de Panamá. Está considerado como una de las grandes obras de la ingeniería mundial del siglo veinte, ​ y funciona a través de esclusas en cada extremo que elevan los barcos hasta el lago Gatún, un lago artificial creado para reducir la cantidad de trabajo requerido para la excavación del canal, a 27,5 metros sobre el nivel del mar.