ONU pide a Israel levantar bloqueo a Gaza para combatir la hambruna

La prohibición impuesta por las autoridades israelíes a la ayuda humanitaria debe levantarse, escribió en la red social X el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (Unrwa).

“Estamos listos para continuar nuestro trabajo. Nuestros almacenes en Egipto y Jordania están abastecidos, listos para llenar alrededor de seis mil camiones”, destacó la institución.

La agencia aseguró contar con un sistema que le permite distribuir ayuda de forma segura y a gran escala.

Días atrás, el director general del Ministerio de Salud en Gaza, Munir al-Barash, denunció los altos niveles de hambruna que sufre el territorio.

En declaraciones a la televisora Al Jazeera, el funcionario citó datos de la ONU, según los cuales, medio millón de personas viven allí en un estado de “hambre catastrófica”.

Un millón más, casi la mitad de la población del enclave, se encuentran en estado de emergencia en la cuarta fase de hambruna, y un 20 por ciento en la tercera, subrayó.

Naciones Unidas declaró oficialmente una hambruna en Gaza y responsabilizó a Israel por la situación, cuyo Gobierno rechazó la calificación y culpó al Movimiento de Resistencia Islámica de apropiarse de la comida que ingresa.

Sin embargo, tanto la ONU como decenas de ONG internacionales afirman que la entrada de ayuda al territorio es limitada e insuficiente para mitigar la severa crisis humanitaria allí y llamaron a ese país a reabrir todos los pasos fronterizos.

En ese sentido, Al-Barash afirmó que la hambruna en Gaza requiere una respuesta humanitaria a gran escala.

Necesitamos un alto el fuego urgente, corredores humanitarios abiertos, delegaciones médicas, centros de salud, medicamentos y suplementos nutricionales, expresó.