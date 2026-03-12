OMS preocupada por contaminación ambiental en Oriente Medio

La OMS expresó su inquietud por los riesgos que suponen los incendios en refinerías, que exponen a la población al humo y contaminantes tóxicos que pueden causar problemas respiratorios, irritación ocular y cutánea.

Los siniestros en opinión de la OMS también provocan la contaminación de fuentes de agua y alimentos.

Asimismo, advirtió que los sistemas sanitarios en Oriente Medio están bajo presión a consecuencia del conflicto en la región.

Tal situación afecta a las infraestructuras de salud y genera desplazamientos de la población que conllevan mayores riesgos en una zona que ya presentaba altas necesidades humanitarias.

En los últimos 10 días el gobierno de la República Islámica de Irán reportó mil 300 muertos y nueve mil heridos, mientras que Líbano registró 570 muertes y más de mil 400 heridos. Por su parte –precisó la OMS-Israel informó de 15 muertos y dos mil 142 lesionados.

«Estos ataques no solo cuestan vidas, sino que privan a las comunidades de atención médica cuando más la necesitan. El personal sanitario, los pacientes y los centros de salud deben estar siempre protegidos por el derecho internacional humanitario», subraya el comunicado de la OMS.

El organismo internacional reportó 100 mil desplazados en Irán y 700 mil en el Líbano.

También denunció que las restricciones temporales del espacio aéreo interrumpen el transporte de suministros médicos desde el centro logístico mundial de la OMS en Dubái